Feijóo pide "mesura" a los políticos y asegura que se "sabe" que Sánchez "no es ningún golpista"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que en el PP, un partido que "representa la Constitución, la democracia y las libertades", se "sabe" que su el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no es ningún golpista", igual que se sabe, ha añadido, que "llegó y se mantiene" en el Gobierno con el apoyo de partidos que "dieron un golpe contra el Estado saltándose la Constitución y el Estatuto".

"Y eso lo entiende todo el mundo", ha sentenciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Ejecutivo, tras ser preguntado por el polémico rifirrafe de la pasada semana entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, en el marco de un debate parlamentario.

Feijóo ha remarcado que Sánchez es el jefe del Ejecutivo central porque "lo apoyan partidos secesionistas y que incumplen sistemáticamente la Constitución y el Estatuto". "Eso no hace falta preguntárselo a un político, lo sabe cualquier persona en la calle", ha enfatizado.

Y es que, a su modo de ver, en un contexto de debate parlamentario, "el PSOE no puede entender que Casado entiende que Sánchez es un golpista". Al tiempo, ha vuelto a incidir en que Sánchez ha llegado al cargo mediante el respaldo de partidos "con dirigentes que están en la cárcel y con sumarios abiertos con tipificaciones penales".

"Partidos que han dado un golpe contra el Estado saltándose la Constitución y el Estatuto. Eso lo entiende todo el mundo", se ha reafirmado.

"Sobreactuación de Sánchez"

En esta coyuntura y, aunque ha reconocido que no pudo escuchar todo el debate, ha destacado que Casado puntualizó sus afirmaciones. Por ello, ha asegurado tener "la sensación" de que el PSOE y el Ejecutivo central "sobreactúan" debido a que "la comparecencia" de la pasada jornada "le salió mejor al líder de la oposición que al presidente".

A renglón seguido, ha advertido que "las reacciones sobreactuadas no son creíbles". "Hay que aceptar democráticamente cuando un diputado está mejor y el presidente no tiene que actuar, lo que tiene es que preparar mejor sus intervenciones", ha manifestado.

Así, ha concluido que la amenaza de "ruptura de relaciones" con el PP "no es creíble" y ha recordado que el Gobierno socialista está sustentado varios partidos, entre los que se encuentra "uno (en alusión a Podemos, aunque no lo citó expresamente) que catalogó al PSOE como el partido de la cal viva, algo que no admite ningún tipo de interpretación posterior" y, sin embargo, está "encantado" con su socio.

"Mesura"

Dicho esto, el presidente gallego ha pedido "mesura" a los dirigentes políticos y ha manifestado que todos, empezando por él mismo, deberían "cuidar sus expresiones".

"Pero sobre actuación y mesura parlamentaria, si vemos la hemeroteca, podemos comprobar que el PSOE no está para dar lecciones, ha zanjado.