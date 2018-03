Feijóo lanza a los pensionistas contra el personal de justicia que lleva un mes en huelga en Galicia

La huelga del personal de la Administración de Justicia en Galicia supera ya un mes y una semana de duración y suma su vigésimo sexto día efectivo de paro sin noticias de una nueva negociación y con las posturas alejadas. Después de que los representantes de los trabajadores hayan rechadado la última oferta de la Xunta y de que el Gobierno no pusiera nueva fecha, tanto el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, como el presidente, Alberto Núñez Feijóo mantienen sus críticas a la actitud de los sindicatos.

En este contexto Feijóo ha optado por reproducir la táctica que empleó hace justo un mes. Entonces, cuando había transcurrido solo una semana de huelga, había lanzado a la población parada y mileurista contra el personal de Justicia que mantenía el paro. Había cuestionado a los sindicatos al recordarles que hay gallegos que no cobran ni 1.000 euros mensuales y que a estos, y también a los parados, no les deben parecer bien sus reivindicaciones. "Hay muchos gallegos que no cobran mil euros al mes; para esos gallegos supondría cobrar un mes más", había dicho con relación a las reivindicaciones del funcionariado, provocando su indignación y malestar.

Ahora, y ante las movilizaciones de la población jubilada, ha decidido lanzar los pensionistas contra los trabajadores de Justicia en huelga. "Hay miles de familias que están pidiendo la actualización de su pensión al IPC, y hay un conjunto de sindicatos a los que les parece que un incremento del 13% de sus retribuciones es insuficiente", aseguró.

Feijóo, segundo él mismo ha dicho, no es capaz de "explicar a un pensionista gallego" que no hay "dinero para incrementar sus pensiones según el IPC, un 1,4% o un 1,5%" mientras el personal de Justicia lleva a cabo sus reclamaciones. "Cuando un pensionista escucha este tipo de reivindicaciones salariales, no puede estar de acuerdo", insistió.

Además, el presidente de la Xunta asegura que ya le "queda claro" que el conflicto en la Justicia "es retributivo" y que "hay partidos muy satisfechos con este conflicto". "Lamento que se utilice a los ciudadanos desde las formaciones políticas para seguir prolongando un desacuerdo que es un desacuerdo salarial", insistió Feijóo, limitando las peticiones de los trabajadores en huelga a la subida salarial a pesar de que en sus reclamaciones se incluyen hasta cinco puntos que afectan también a los recursos, los descuentos en las bajas o las amortizaciones de plazas.

Por otra parte, los sindicatos han vuelto a cifrar el seguimiento de la huelga en alrededor del 80%, mientras que la Xunta lo reduce al 36%, aunque reconoce que 984 personas han vuelto a secundar el paro y 775 participaron en los servicios mínimos de un total de un personal de unos 2.700 funcionarios.