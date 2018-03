El éxito del 8M obliga al PP gallego a moderar su discurso tras descalificar la huelga feminista como "lo más machista"

El pasado 24 de febrero, a apenas dos semanas de la huelga feminista del 8 de marzo, Día de las Mujeres, el PP gallego intensificó su ofensiva contra la convocatoria. Pocos días después de que la dirección estatal del partido difundiera el argumentario interno en el que descalificaba la protesta por "elitista" y buscar la quiebra del "modelo de sociedad occidental" , el PPdeG fue un poco más allá. Aprovechando un acto con las Nuevas Generaciones el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado, concluyó que la huelga feminista era realmente "machista". Este viernes, tras la masiva movilización feminista, Tellado se ha visto obligado a moderar su discurso.

Según la reflexión formulada hace dos semanas por Tellado, "una huelga de mujeres es el más machista que se puede hacer". "¿Qué sentido tiene que las mujeres paren?", se había cuestionado retóricamente el número dos de Alberto Núñez Feijóo en el organigrama popular antes de preguntar si "es esto una guerra de sexos". "No, no -había añadido-; estamos todos en el mismo barco, tenemos que trabajar todos en la misma dirección". Y por eso "convocar solo a las mujeres" a una huelga feminista suponía "desviar el tiro".

Este viernes Tellado ha ofrecido su habitual comparecencia semanal ante la prensa, que lo ha instado a aclarar si, visto el éxito de las movilizaciones del 8M, seguía considerando que la convocatoria era "lo más machista que se puede hacer". "No, yo me referí a la huelga" y "lo que digo sobre la huelga" es que "a esa huelga" tendrían que haber sido "convocados hombres y mujeres". No obstante, ha agregado, "creo poco en las huelgas" porque "la sociedad se transforma desde las instituciones, trabajando todos los días". "La huelga -dice Tellado- puede tener un sentido llamativo, pero lo cierto es que la sociedad se transforma desde los gobiernos, desde las Administraciones".

Tellado aprovechó también, no obstante, para cargar contra la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, por dar "lectura política" a las manifestaciones y criticar en ellas al PP. "Lecciones de feminismo no acepto", agregó tras esgrimir la aprobación en 2004 de la ley de igualdad con mayoría del PP de Fraga.