El SUP pide al Gobierno prohibir la actuación de Valtonyc en un festival gallego

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) quiere que la Delegación del Gobierno en Galicia y el Ayuntamiento de Santiago impidan un concierto de Valtonyc en el Festigal 2018. El motivo es la condena al rapero a tres años y medio de cárcel enaltecimiento del terrorismo confirmada por el Tribunal Supremo, que provocará su ingreso en prisión en próximas fechas. Pero puede que el joven balear ni actúe, y no por la petición del SUP: el festival se celebra el 24 de julio, y él puede que ya esté en prisión si no prospera su recurso para evitarlo ante el Tribunal Supremo.

A pesar de que existe la posibilidad de que ya haya entrado a la cárcel, el sindicato policial ha manifestado en un comunicado que ya se "deberían haber dado los pasos" para evitar que el rapero esté sobre el escenario. El festival ha incluido a Valtonyc en su cartel para así reivindicar la libertad de expresión. La organización también quiere denunciar con esta decisión "la involución democrática provocada por la ley mordaza y la represión contra el activismo social, político y sindical y el independentismo catalán", como informa El Correo Gallego.

Desde el SUP también han rechazado las letras de los temas del rapero, por las que ha sido condenado por injurias al rey, calumnias y amenazas, además de por enaltecer a terroristas. El propio Valtonyc ha agradecido el gesto del Festigal en su vídeo publicado en Twitter, pero ha reconocido que puede que para entonces ya esté en prisión.

Tras enterarse de la reacción del SUP a su posible presencia en el festival gallego, el rapero ha cargado contra el sindicato por querer "prohibir que dé conciertos", al que ha tachado de "chusma".

Jojojojo, a parte de querer meterme en la cárcel también quieren prohibir que dé conciertos. Como me mola molestar a esta chusma. Lo suyo sí que es un buen show. Aborta, puede salirte policía. https://t.co/3vrrpQcCHC — Josep V. 🎗️ (@valtonyc) 29 de marzo de 2018

La pena de cárcel para Valtonyc ha sido rechazada por la asociación Jueces para la Democracia, que ha avisado de que si el caso llega a la justicia europea se anulará su condena. Pocas semanas después de conocerse la sentencia del Supremo, el rapero lanzó un nuevo disco. "Ve y diles que tengo miles de misiles apuntando a su majestad" es parte de la letra de una de sus canciones.