La campaña del 10N termina en Galicia con el único debate de la televisión pública a las diez de la mañana

Este viernes, 8 de noviembre, finaliza la campaña de las elecciones generales del 10N. En Galicia, el último día de la campaña comenzará para las fuerzas políticas con un debate electoral en la Televisión de Galicia. Sin el despliegue de medios del protagonizado el pasado lunes por los líderes de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox en varios canales a la vez al amparo de la Academia de Televisión. Ni siquiera con la preparación y publicidad previa al encuentro televisivo de la campaña gallega de 2016 y muy lejos del organizado por los propios medios públicos gallegos en la campaña de las generales del 2008.

El debate se celebra según lo estipulado en el plan de cobertura aprobado por la Corporación Radio Televisión de Galicia, que decidió situarlo a las 10 de la mañana de este día 8, cuando las personas designadas por las fuerzas políticas sentarán en el plató del informativo diario Bos Días. No será, de este modo, en un espacio ni física ni televisivamente concebido específicamente para la cobertura del 10N. Se emitirá unas once horas antes del horario de máxima audiencia, también simultáneamente por la Radio Galega. Se repetirá por la noche en el segundo canal de la TVG, a partir de las 22:45, mientras el primero ofrece el programa musical Luar , una de las estrellas de su parrilla.

La decisión de resolver de este modo la cuestión del debate indignó a parte del personal de la propia CRTVG, que así lo manifestó. También a las fuerzas políticas diferentes del PP, contrariadas además por el hecho, según fuentes consultadas por Praza.gal, de no haber existido en esta ocasión la reunión previa que, habitualmente, mantienen responsables de los medios públicos con las formaciones políticas llamadas a debatir. Incluso dos de ellas, En Común-Unidas Podemos y BNG, recurrieron el plan de cobertura por el horario del debate y por otros motivos como la supresión de las entrevistas a candidatos y candidatas en la TVG -no así en la radio-.

La protesta de las formaciones de la izquierda incluso estuvo a punto de ir más allá. Fuentes de varias de ellas confirman que existieron contactos al menos a tres bandas -BNG, PSOE, En Común-Unidas Podemos- para impulsar una respuesta pública y conjunta. Incluso estuvo sobre la mesa la posibilidad de no asistir excepto en caso de que la CRTVG reprogramase el debate para ofrecerlo en horario de máxima audiencia. No obstante, en sectores de socialistas y UP surgieron recelos sobre la conveniencia de un pronunciamento público de las tres formaciones en período electoral y con relación a la propia ausencia.

Preparativos del dispositivo electoral de la CRTVG, en una imagen divulgada por el canal público CRTVG

Vox recurre por no haber sido invitado y no acude cuando sí lo está

De este modo, finalmente se sentarán en el plató del Bos Días Pablo Arangüena por el PSdeG-PSOE, Marta González por el PP, Yolanda Díaz en representación de En Común-Unidas Podemos, Beatriz Pino por Ciudadanos y Néstor Rego por el BNG. No estará Vox aunque ha tenido oportunidad de hacerlo. No en vano, la formación de extrema derecha también recurrió el plan de cobertura de la CRTVG para el 10N, que no la tenía en cuenta, y la Junta Electoral de A Coruña le dio la razón, abriéndole la puerta de un tramo de los bloques electorales del Telexornal y del propio debate.

Fuentes consultadas por este periódico confirman que incluso llegó a estar designada una persona para intervenir en nombre de Vox en el debate, integrante de la lista del partido por Ourense. Pero finalmente, tras haber litigado para estar presentes, decidieron no hacerlo alegando "motivos de agenda", según las mismas fuentes. La confirmación de la ausencia llegaba este jueves, jornada en la que el BNG había lanzado una campaña en la plataforma change.org para reclamar que la extrema derecha, que hasta ahora nunca ha obtenido representación en ninguna elección en Galicia, no se sentara en los medios públicos gallegos.

De cualquier modo, todo parece indicar que el ascenso electoral de la extrema derecha que han pronosticado los sondeos mientras ha sido legal publicarlos -y que, según diversas fuentes, siguen pronosticando las que no es legal publicar- y su eventual alianza con el PP y Ciudadanos estará muy presente en el debate matinal. Seguirá siendo el elefante en la habitación durante un encuentro televisivo que, a juicio de las fuerzas políticas diferentes del PP, ha sido situado en esa franja matinal para que pase lo más desapercibido posible entre la audiencia.