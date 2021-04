Feijóo asume la teoría de la conspiración de Vox y acusa a la izquierda de utilizar Correos para permitir el paso de sobres con balas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no se cree que los servicios de Correos no hubieran detectado los sobres con balas y amenazas de muerte que han recibido en los últimos días varios cargos públicos. El barón gallego del PP, que fue máximo responsable de Correos entre 2001 y 2003, acusa a PSOE y Podemos de hacer un uso electoralista de la empresa pública de envíos y paquetería: "El espectáculo que se dio utilizando a la empresa pública Correos, sabiendo perfectamente que tiene escáneres lo suficientemente sólidos como para detectar ántrax [...] y que no detectan balas y objetos metálicos, es algo que necesita una explicación". Se acerca así a la línea de Vox, que pidió interrogar al actual presidente de la empresa que gestiona el servicio postal.

Feijóo sale en defensa de Vox: "Los fascistas son los que tiran piedras"

Saber más

Feijóo ha cargado contra los partidos de izquierda por lo que ha calificado de "movimiento populista". "Que una persona respetable como el señor Gabilondo le haga el juego al señor Iglesias para este movimiento es lamentable", ha dicho. Se ha preguntado "cómo es posible dejar a Correos en esta situación" porque su servicio es "de los mejores de Europa". "Lamento profundamente que se utilice Correos para hacer una campaña", ha insistido en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete. A esto se suma, según el presidente gallego, que los ministerios también tienen escáneres. "No me imagino que me entre una carta en mi despacho con esos productos que parece ser que les dirigen a otros políticos", ha agregado.

La izquierda pretende, a su juicio, movilizar a "determinado electorado", mientras que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, "está haciendo una campaña política, que es lo que toca". Llegado el momento de los resultados y ante la posibilidad de que sea necesaria una alianza con Vox para que gobierne en la Comunidad de Madrid, Feijóo ha dicho que ella "sabrá lo que tiene que hacer y lo hará". Ha sugerido que, para evitar la entrada del partido de Santiago Abascal en el Ejecutivo madrileño, los partido de izquierda opte por abstenerse para dejar gobernar "a quien resulte más votado de forma clara".

El barón gallego del PP ha respondido a preguntas directas sobre si considera que Vox está alentando ideas fascistas: "Los partidos políticos que se presentan a las elecciones son democráticos. Todos". Los ciudadanos tienen el derecho de "votar o no votar" y esta es, según Feijóo, "la grandeza del sistema de libertades" construido con la Constitución de 1978.