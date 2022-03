Feijóo carga contra Pedro Sánchez por mantener a Belarra en el Gobierno tras sus críticas a los “partidos de la guerra”

El presidente de la Xunta de Galicia ya hace política para Madrid. Aunque tardará por lo menos dos meses en decidir si dimite o no al frente del Gobierno gallego y uno en ser elegido -si lo es- por el congreso extraordinario del PP, Feijóo se comporta a casi todos los efectos como su líder a nivel estatal. Hoy, tras una visita a una fábrica en Mos (Pontevedra), cargó contra Pedro Sánchez por mantener a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en el Gobierno, después de que esta criticase a los “partidos de la guerra” por el envío de armas a Ucrania.

La larga sombra de Feijóo, principal escollo para un PP gallego sin alternativas fuertes para el relevo

Saber más

Según Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno muestra “falta de autoridad” al no cesar a Belarra. Pero fue más allá y, informa Europa Press, acusó a Podemos del “populismo más antieuropeo” y de “provenir del Partido Comunista”. “No hay ningún otro gobierno en Europa que tenga partidos como Podemos”, se escandalizó, y añadió: “España no tiene un Gobierno homologable por la Unión Europea, ya que tiene unos socios que no son homologables”. Feijóo hablaba al día siguiente de, en una entrevista en El Mundo, afirmar sobre Vox y la extrema derecha: “No seré yo quien utilice una etiqueta para descalificar a un partido si ese partido niega ser eso".

Pero el todavía presidente gallego insistió en sus críticas y no se detuvo en Belarra. Pese a que tanto la vicepresidenta segunda, Yolaanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se haan distanciado de las declaraciones de Belarra, Feijóo aseguró que fueron ambivalentes, "Un presidente no puede aceptar que una parte de su gabinete califique al partido mayoritario del Gobierno como un partido de guerra y no puede, en ningún caso, aceptar que esas ministras sigan formando parte del Gobierno como si no hubiese ocurrido nada", dijo. Podemos ha rectificado este lunes y aclarado que no se refería al PSOE con “partidos de la guera”, sino a la derecha.