Feijóo celebra el discurso de Le Pen sobre la inflación y dice que tanto ella como Macron le dan la razón

El presidente del PP y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que las menciones que Emmanuel Macron y Marine Le Pen hicieron en el debate del miércoles al IPC español son una forma de avalar sus críticas a la política económica que está siguiendo el Gobierno de Pedro Sánchez. El candidato francés, dijo Feijóo, puso el indicador de la inflación “como ejemplo” negativo y este punto fue “lo único” en lo que él y Le Pen estuvieron de acuerdo: que “si hay un antimodelo de control de precios, es el español”.

La Galicia económica que deja Feijóo: menos empleo y una convergencia en PIB por habitante que no llega

Saber más

El líder del Partido Popular volvió a pedir una bajada de impuestos en España. Respecto a su plan no ha concretado cifras ni aportado un cálculo del impacto que tendría sobre los ingresos del Estado, pero ha vuelto a atacar al Gobierno central por rechazarlo. En concreto, se ha referido a las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha manifestado no es momento de bajar impuestos y que no lo recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La ministra se equivoca y no debería hacer que nos equivoquemos todos los españoles”, dijo Feijóo. En los dos primeros meses del año, por la inflación, los ciudadanos pagaron 7.500 millones de euros más, según el presidente del PP. “Parece razonable que les devolvamos ese dinero extra”, insistió.

Los Presupuestos Generales se hicieron con una previsión de un IPC en el 1,3%, pero el último dato sitúa el indicador en un incremento interanual del 9,8%, continuó Feijóo, que no ha puesto ejemplos pero ha afirmado que “hay países que han rebajado impuestos”. “No creo que todos los países de Europa estén equivocados. Me da la sensación de que el más equivocado es el nuestro”, añadió.