La Fiscalía archiva la denuncia por malversación contra el alcalde de la tercera ciudad de Galicia

La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa que investigaba al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un supuesto delito de malversación de fondos públicos. Los hechos que investigaba el Ministerio Público partían de una denuncia anónima que acusaba al regidor de desviar 100.000 euros de las cuentas de su partido, Democracia Ourensana, entre 2015 y 2018, años entre los que Pérez Jácome era edil de la oposición.

Jácome: el alcalde de Ourense gobierna un polvorín

Saber más

En concreto, estudiaba la retirada de dos cheques por parte del líder de Democracia Ourensana por una cuantía de 20.000 y 30.000 euros cada uno. Además, también investigaba los pagos del grupo municipal por la licencia del espacio de televisión de Auria TV, propiedad del actual regidor municipal, que ascendía a casi 100.000 euros. El caso provocó que el juez instructor del mismo presentase, la semana pasada, un escrito de abstención, después de que transcendiese que el regidor había contratado como asesora a su esposa.

El paso atrás de la Fiscalía, confirmado a Europa Press por fuente judiciales, ha sido avanzado por el propio regidor, que incide en que la investigación examinó “todos y cada uno de los movimientos” de fondos realizados “y que no existe ningún indicio incriminatorio” porque “están justificados”. “Todas las facturas que fueron objeto de pago figuran en la contabilidad de DO y fueron aportadas en su momento al Tribunal de Cuentas que no formuló ninguna objeción al respecto”, señala la formación que lidera Pérez Jácome.

La investigación ahora archivada partió de una denuncia anónima que derivó en una querella de la Fiscalía. No fue la única causa abierta contra Jácome durante su mandato. En agosto de 2020, concejales de su propio partido denunciarion ante el Ministerio Fiscal irregularidades en los fondos de la formación, que abandonaron. Después, el PP, que compartía gobierno con Jácome, hizo lo mismo. Los populares regresaron al gabinete meses después.