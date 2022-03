El juzgado decreta que la primera jornada del juicio contra Santi Mina sea a puerta cerrada

El tribunal que juzga desde este lunes a los futbolistas Santi Mina y David Goldar, acusados de agresión sexual, ha acordado decretar que la primera jornada, en la que estaba previsto que fuesen interrogados ambos y también que declarase la víctima, sea a puerta cerrada. Al comienzo del acto de juicio, la acusación particular reiteró la petición ya formulada en su escrito de calificación provisional para que las tres sesiones señaladas se desarrollasen sin público ni medios de comunicación. La decisión ha sido cerrar la primera sesión pero permitir el acceso para las que están fijadas para el miércoles y el jueves de esta semana.

Los aficionados del Rayo, ante la polémica machista: “No creo que las jugadoras se sientan seguras”

Saber más

El abogado de la mujer, Iván Bolaño, alegó que los hechos sometidos a juicio afectan a la “más estricta intimidad” de la víctima, “especialmente vulnerable dado la gran afección psicológica que padece todavía a día hoy”, informa Europa Pres. “Entendemos que, al ser los acusados personajes públicos, el juicio es un hecho apetitoso para la prensa, pero celebrar en audiencia pública supondría un claro perjuicio para la víctima”, esgrimió ante la sala que preside la magistrada Társila Martínez.

En su turno, el fiscal Miguel Blasco, también en la misma línea expresada en su escrito, se ha adherido a la petición de la acusación particular con un escueto “nada que objetar”. La defensa de David Goldar fue la primera en intervenir y remarcó el “conflicto de intereses” planteado entre “el derecho a un juicio público, fundamental en un estado de derecho democrático” y el derecho de los implicados “a su intimidad, porque los hechos que ella y ellos van a narrar son situaciones que afectan a su esfera más íntima”. “Especialmente por lo que se va a vertir en este acto de juicio, la publicidad es una garantía para demostrar a la sociedad y a los medios de comunicación la esencia del verdadero uso del dolo penal, pero damos la razón parcialmente a la acusación particular y no nos opondríamos a que la declaración de la denunciante y la de los acusados sean a puerta cerrada, pero las demás sesiones deben ser en audiencia pública”, dijo el abogado Manuel Ollé. La abogada de Santi Mina, Fátima Magdalena Rodríguez, se ha adherido a esta posición.

Tras tres minutos de receso, el tribuna acordó decretar la puerta cerrada para la primera sesión, si bien las sesiones previstas para el miércoles y el jueves serán en audiencia pública.

Santi Mina y David Goldar llegaron a la sede de la Audiencia Provincial de Almería pasadas las 9.30 horas, media hora antes del comienzo de la vista oral. Se trasladaron juntos en el mismo vehículo, del que bajaron acompañados de sus abogados y a paso apresurado.

La Fiscalía pide para Mina ocho años de prisión por agresión sexual, pero no imputa ningún delito a Goldar. La acusación particular eleva la petición de pena a nueve años y medio para los dos, ya que considera a Mina autor y a Goldar cooperador necesario.