“Pontevedra no necesita para nada las corridas de toros, dañan la imagen de la ciudad”

Este fin de semana se celebra una nueva edición de la Feria Taurina de Pontevedra, este año reducida a únicamente dos corridas frente a las tres e incluso cuatro de años anteriores. Coincidiendo con la feria, está convocada también la ya habitual manifestación antitaurina, que en los últimos años ha venido sumando cada vez más participación e impacto en la ciudad.

La reducción de la feria taurina a un único fin de semana, y la escasa asistencia a la becerrada que el pasado sábado sirvió como anticipo es interpretada por Touradas Fóra de Pontevedra [Corridas fuera de Pontevedra] como síntomas de la progresiva decadencia del mundo del toro en la ciudad. Una decadencia en términos de apoyo popular, en la venta de entradas y también en el apoyo institucional, sobre todo después de que en el año 2015 la Diputación de Pontevedra eliminase todas las ayudas públicas que recibían los empresario taurinos.

La marcha convocada para este sábado día 10 (Plaza de la Peregrina, 20 horas) cuenta con el apoyo de más de 130 colectivos y organizaciones sociales y se presenta con dos grandes reivindicaciones, una dirigida a la Xunta de Galicia y otra al Ayuntamiento de Pontevedra. A la Xunta le demanda la modificación de la Ley de Protección Animal, que hace una excepción con los espectáculos taurinos; la entidad insta al Gobierno gallego a avanzar en el camino de la abolición de las corridas, como ya han hecho Canarias, Cataluña y Baleares, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las normas catalana y balear.

Al Ayuntamiento de Pontevedra le pide que ponga fin al convenio que mantiene con los propietarios de la plaza de toros para la utilización de la instalación durante la Feria Franca, un acuerdo por el que todos los años le entrega 30.000 euros a los empresarios taurinos, una cantidad que el colectivo califica como "subvención indirecta", y a la que hay que sumar lo que se recauda en las cantinas del coso taurino durante esos días.

El manifiesto de Touradas Fóra de Pontevedra será leído en esta ocasión por la comunicadora y actriz Baia Fernández. Hablamos con Borxa González, uno de los portavoces de la entidad. [Entrevista realizada originalmente en gallego].

¿Qué expectativas tenéis para la manifestación del sábado? ¿Percibís un apoyo mayor en la ciudad a las demandas de Touradas Fóra de Pontevedra?

Constatamos que esta reivindicación tiene cada vez más apoyo social. El debate social lo hemos ganado a día de hoy, porque la mayoría de la población de Pontevedra está en contra de las corridas y las corridas ya no forman parte fundamental de las fiestas de la ciudad. Hace algunos años para mucha gente era imposible pensar unas Fiestas de la Peregrina sin toros y esto ya no es así. Incluso las peñas están yendo a menos, y en ellas la parte taurina es cada vez menos importante. Fue cambiando también el papel de determinados medios de comunicación locales; antes no nos hacían caso, no publicaban nada sobre nuestras movilizaciones, y ahora sí comienzan a hacerlo. Tenemos que luchar contra una cierta pasividad de la gente. La sociedad gallega no detecta las corridas como un gran problema, porque su presencia es prácticamente anecdótica. Hay mucha gente que está en contra de las corridas, pero no se moviliza o no conoce nuestra lucha, porque no percibe que el problema sea tan grave.

¿La reducción de la Feria Taurina de tres a dos días o la baja asistencia a la becerrada del pasado fin de semana son muestras de que la afición a las corridas está decreciendo?

Es un síntoma clarísimo de debilidad. Nosotros lo analizamos así, pero también lo hace el mundo taurino. Cada año va menos gente, a pesar de ser la única feria taurina de Galicia y la única gran feria de todo el noroeste de la Península. Cada año su dimensión es menor: este año va a haber únicamente un fin de semana de corridas, más una becerrada previa. Y esta becerrada no fue capaz de llenar ni siquiera el 30% del aforo de la plaza, a pesar de repartir un gran número de entradas gratuitas. La lucha y el trabajo que llevamos haciendo desde hace años ha conseguido concienciar a mucha gente. Otro factor clave fue el hecho de que en los últimos años los empresarios taurinos fueron perdiendo muchas ayudas económicas de la administración. Sobre todo la que dejaron de recibir de la Diputación de Pontevedra en el año 2015, pues durante el mandato de [el anterior presidente popular, Rafael] Louzán era la principal institución defensora de las corridas.

Hacéis hincapié en que, al final, la decisión de abolir las corridas depende de una ley que debe aprobar el Parlamento gallego. Incides en la importancia de las elecciones del próximo año. ¿Va a estar ahí la clave?

La lucha contra las corridas ha conseguido muchos avances en los últimos años, pero somos conscientes de que la clave sigue estando en la posición del Gobierno gallego. Si hoy aún hay corridas de toros es porque la Xunta lo permite, porque el PP lo permite a través de su Ley de Protección Animal, que introduce una excepción para las corridas. El año que viene hay elecciones autonómicas y será una oportunidad para que las fuerzas políticas que están en contra de las corridas sumen mayoría y se pueda revisar esa ley para abolirlas.

Manifestación en Pontevedra contra las corridas de toros Víctor Sariego

La otra gran demanda se dirige siempre al Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG, por el convenio que aún mantiene con los propietarios de la Plaza de Toros. ¿Qué importancia tiene este convenio para el mantenimiento de las corridas en la ciudad?

Nosotros dijimos ya muchas veces que no entendemos que un ayuntamiento como el de Pontevedra, que ha ido dando tantos pasos para retirar los privilegios de los que disfrutaba el lobby taurino, no sea capaz de eliminar este convenio. Es cierto que la cuantía del convenio ha sido reducida, pero sigue siendo una aportación de 30.000 euros, a los que hay que sumar los que recaudan gracias a que el Ayuntamiento les permite abrir las cantinas durante la Feria Franca, lo que puede suponer otros 30.000 euros. Además, el Ayuntamiento les permite hacer uso del espacio público para promocionar un espectáculo de crueldad animal. Por eso, también le pedimos que deniegue este uso del espacio público para la publicidad de las corridas, como también se lo demanda el BNG al Ayuntamiento de Vigo.

¿Mantenéis algún tipo de interlocución con el Ayuntamiento? ¿Qué es lo que argumentan?

En el tema de la interlocución somos críticos también, porque pensamos que entre el Ayuntamiento y nuestro colectivo debería haber una interlocución fluida y habitual, y lo cierto es que no la hay. En las veces que sí pudimos hablar con ellos, desde el Ayuntamiento argumentaban que ese convenio no es una subvención a las corridas, si no que el pago de ese alquiler es una necesidad para la ciudad durante la Feria Franca, porque hay una concentración de gente tan grande que es necesaria sacarla del casco viejo hacia otros sitios, en este caso hacia la Plaza de Toros. Nosotros pensamos que sí hay alternativas, y que el convenio, que sí consideramos que constituye una subvención indirecta, puede ser eliminado. Sabemos que la eliminación del convenio no supondría necesariamente el fin de las corridas en Pontevedra, pero sí contribuiría a cercar al lobby taurino y a seguir quitándole privilegios.

Desde los colectivos antitaurinos lleváis tiempo incidiendo además en la mala imagen que las corridas generan de la ciudad de Pontevedra. ¿Las corridas perjudican a la ciudad?

Es una sensación creciente en Pontevedra, que llevamos detectando en los últimos años, pero que se hizo más intensa en los últimos meses, por ejemplo con el Mundial de Triatlón. Se demuestra que Pontevedra no necesita de las corridas para nada, todo lo contrario, pues lo que hacen es dañar la imagen de la ciudad. Sobre todo la gente que viene de fuera de España no puede entender cómo aquí se puede permitir este tipo de actividades, en pleno siglo XXI. Pontevedra tiene mucho que ofrecer, no solo a nivel arquitectónico, con su casco viejo, sino también a nivel cultural con el Culturgal, o deportivo con el Triatlón. Una oferta que atrae a mucha más gente que las corridas, que además dañan la imagen de la ciudad. El Culturgal o el Triatlón unen a toda la ciudad, y en cambio las corridas la dividen.