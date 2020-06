Las tiendas de bicicletas en Galicia, sin existencias hasta finales de julio

Con mayo y las primeras oportunidades de salir a la calle y hacer deporte, los gallegos vieron en la bicicleta el complemento ideal. Muchas tiendas llevan semanas sin stock, por lo que ya dan por finalizada la temporada de venta meses antes de lo esperado. Las dos ruedas se han convertido en uno de los métodos de transporte de moda este verano, el primero de la ‘nueva normalidad’.

El furor por las bicicletas no excluye a ningún punto de Galicia ni a ninguna franja de edad. A Justo González, de MTC Bicicletas en Lugo, le sorprendió ver como la gente empezó a acudir “en masa” a establecimientos como el suyo tras el inicio de la desescalada. Los modelos más asequibles, “de montaña y de gama media-baja” fueron las grandes estrellas en su local, que tiene todas las existencias agotadas por debajo de los 1.500 euros.

“Al principio vino mucha gente al taller para poner a punto bicicletas en desuso”, cuenta Eliseo Mosteiro, uno de los responsables de Ciclos Quintena, en A Coruña. Con los primeros compases de la desescalada en mayo, tiendas de bicicletas como la suya prácticamente duplicaron su volumen de trabajo. De 20 o 30 reparaciones por semana, pasaron a atender unas 50. Las ventas también aumentaron “como nunca”, hasta el punto de agotar existencias y formar listas de espera de hasta 60 personas.

A pesar de que el sector acoge como una buena noticia esta situación, también aparece la preocupación por no poder atender toda la demanda. En Ciclos Quintena, por ejemplo, reconocen que no contarán con nuevas bicicletas disponibles hasta finales de julio. “Es una pena. De esto vivimos seis familias y te deja un poco impotente no poder dar todo el servicio que te gustaría”, afirma Eliseo Mosteiro.

Desabastecimiento en todo el continente

No solo en Galicia, sino en toda Europa, la bicicleta ha ganado relevancia tras la crisis del coronavirus. Grandes ciudades, como Londres, Berlín o Glasgow, han potenciado el uso de este medio de transporte a través del aumento de su espacio de circulación. Las fábricas, según explican los encargados de las tiendas, tuvieron que atender una alta demanda en países del norte de Europa.

El desabastecimiento es generalizado. Tanto en pequeños negocios como en grandes almacenes, la avalancha de pedidos ha sido tal que se han visto obligados a terminar ya las campañas de ventas, meses antes de lo previsto. “Normalmente seguiríamos dando salida al producto hasta septiembre, pero varios proveedores nos han comunicado que no van a fabricar más hasta el inicio de la nueva temporada”, explica Justo González, de MTC Bicicletas.

Así, con la llegada del verano, las tiendas de bicicletas parecen centradas en atender reparaciones en sus talleres y seguir a la espera de nuevos envíos. Aunque, eso sí, mirando de reojo a las existencias de material de repuesto, que en algunos casos empiezan a escasear, prueba de que, como dicen, “nunca ha habido una situación parecida”.