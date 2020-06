De la TVG y del duende de los archivos

La frase es del mítico Manolo Castelo, periodista que cubrió la información del Dépor durante tres décadas, incluidos los años gloriosos: “Si en el vestuario hay una pelea, y uno es Valerón, sabes que la culpa fue del otro”. El carácter del Flaco no dejaba espacio a las dudas. Dándole la vuelta a la sentencia, a todos se nos ocurren nombres de jugadores candidatos a dar siempre la primera bofetada, vaya o no vaya con ellos la cosa.

Que la filtración del off the record de Irene Montero al programa En Jake era también cosa de dos quedó claro desde el primer momento, cuando la televisión autonómica vasca lanzó su comunicado. “Tanto la conversación previa con la ministra como la entrevista se recibieron en directo en ETB y en otra televisión autonómica”. Poco se tardó en saber que esa otra tele era la TVG. Más lentos de reflejos, no aclararon su posición hasta el día siguiente. Son solo tres párrafos que no tienen desperdicio.

1.- “La CRTVG es ajena a la citada filtración y rechaza el uso de imágenes grabadas en la previa de una entrevista sin respetar la praxis de confidencialidad comúnmente establecida”. Vamos por partes, inspector Abberline.

¿Cómo se puede decir el martes que se rechaza el uso de unas imágenes que se emplearon el lunes, cuando el Monterogate ocupó dos minutos del Telexornal Mediodía? No solo eso: la “noticia” (con las reacciones de Ábalos y Ana Pastor) abarcó los puestos del 7 al 9 de una escaleta de 40 puntos. Abrió el apartado de política tras un bloque económico marcado por dos asuntos de tanto calado como el cierre de Alcoa y el ingreso mínimo vital. Aunque no la metieron en los titulares, quizás por pudor, quedaba claro que para la dirección de informativos de la TVG esa falta de respeto a la confidencialidad era uno de los temas gordos del día.

¿Defender una cosa tras hacer la contraria puede ser incoherente? Puede, pero si alguien es capaz de explicar semejante equilibrio –si le apetece hacerlo– ese es el director general de la CRTVG. Alfonso Sánchez Izquierdo justificó en el Parlamento que no se informara del Premio José Couso la Defende a Galega por el daño que podía hacer a la “reputación” de los medios públicos: “A la hora de tomar decisiones de lo que se emite o se deja de emitir, tú tienes que balancear el derecho a la información con otro tipo de derechos”. (Y, efectivamente: balancear es un anglicismo. Trabajar como corresponsal en USA deja secuelas a largo plazo; o, por lo menos, a corto…).

Quizás por ese balansé, balansé tan anabeleniano, otra grabación –también de un ministro, también desvelada por un periódico–, pero tan relevante que hasta se incorporó a la cultura popular (“ Esto la fiscalía te lo afina”) jamás se escuchó en la TVG.

2.- “La calidad de las imágenes filtradas, que circularon a su vez a través del circuito interno de la FORTA, no se corresponde con el estándar técnico de las imágenes de archivo de la CRTVG”. Lógico: había que subirlo a la web de un periódico, no emitirlo en HD para una televisión 4 K. Eso sí, las imágenes del Telexornal tenían toda la calidad con la que se guardaron en el archivo: no era el vídeo de ABC, era el material propio. Si la hipótesis que señala a San Marcos como fuente de la filtración se confirmara, se habría cerrado un círculo perfecto.

¿Por qué se archivó, entonces, si no se pensaba emitir? “Por el mismo que yo también etiqueto siempre muy bien todas las fotos en las que salgo mal, para acordarme de no usarlas nunca”, ironizaba en twitter la periodista Sonia Díaz. Estaría bien saber si la conversación de Fernández Díaz está también guardada en esa hipótetica carpeta de “Cosas que no hay que emitir”.

3.- “La CRTVG ejercerá acciones legales contra quien acuse la Corporación de ser la fuente de dicha filtración”. Hubo quien consideró esta frase una prueba de contundencia (Feijóo en Cuatro al día, sin ir más lejos), pero no lo es: se trata del modus operandi habitual en la casa contra cualquier voz discordante. Como muestra, un ejemplo bien ilustrativo: la llamada telefónica “en tono amenazante” que recibió el presidente de la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, Cesáreo Álvarez, después de que la entidad criticara “la desaparición del Diario Cultural” de la Radio Galega. “A uno, que ya tiene una edad, ese matonismo le recuerda al del franquismo”, cuenta Álvarez, a quién intentaron intimidar con una mención a los “servicios jurídicos” muy similar a la del cierre del comunicado. Ni que decir que, de ellos, como en tantos otros casos similares, nunca se supo…

Más allá de sobreactuaciones y golpes en la mesa, la mejor manera de despejar todas las dudas, y ya que Feijóo no está dispuesto a comparecer en el Parlamento, sería abrir esa investigación que reclaman tanto el Comité Intercentros como Defende a Galega. Desde la digitalización de los sistemas, cualquier acción deja una huella en el sistema de archivo. Si la CRTVG no tiene nada que ocultar, permitir que un órgano independiente compruebe se alguien exportó esas imágenes sería una manera tan fácil como definitiva de poner fin a las especulaciones… y más barato que andar emprendiendo acciones legales, por muy contundente que quede. Pero, quien sabe, igual que Feijóo copia de Urkullu las fechas electorales, quizás ese apartado simplemente fue copiado del comunicado de la televisión vasca…

A la ETB la honra que no emitió unas imágenes –que eran suyas– ni siquiera cuando fueron consideradas (ehem) noticia. No la conozco tanto como para decir que en esta reyerta, ella es Valerón. Lo que sí sé seguro es que la TVG no lo es.