La oposición recrimina a Feijóo su viaje para hacer campaña en el PP durante 10 días: “Los gallegos no le pagan por eso”

Los partidos que conforman la oposición parlamentaria en Galicia, BNG y PSdeG, han recriminado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, su viaje de 10 días para hacer campaña interna para lograr el liderazgo del PP en España. "¡Cómo es posible que, con la que está cayendo, se vaya a hacer campaña! Los gallegos no le pagan por eso", criticó Ana Pontón, la portavoz nacional de la formación frentista.

Pontón, que ha publicado un vídeo en sus redes sociales -ha cancelado los actos públicos porque ha dado positivo por coronavirus-, ha atacado a Feijóo también por las posturas con las que acude este fin de semana a la Conferencia de Presidentes de La Palma: "Da la sensación de que no es más que un mitin más de su campaña electoral interna". Se va a convertir, en estos días en los que buscará los apoyos a su candidatura y gobernará por teléfono, en un "presidente ausente", ha dicho la líder del BNG.

En la misma línea, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, le ha pedido a Feijóo que se "comprometa" con Galicia y le "dé prioridad" por delante de "opciones personales". La comunidad, ha insistido, "necesita un presidente que esté presente": "No compartimos esa fotografía de compatibilidad de estar en las Fallas ayer en Valencia mientras los pescadores están amarrando la flota por dificultades económicas".

Formoso ha respondido también a los argumentos dados por Feijóo para bendecir el pacto entre PP y Vox en Castilla y León que permitirá que la extrema derecha entre en el gobierno. El dirigente gallego del PP ha intentado desplazar la responsabilidad de la decisión hacia los socialistas, que no forman parte del pacto, pero a los que culpa porque, según el presidente gallego, propiciaron que el escenario fuese una disyuntiva entre llegar a un acuerdo con el partido de Santiago Abascal o volver a convocar elecciones.

"El presidente del Partido Popular europeo, no el presidente de la agrupación de Barbadás, As Pontes o Tui, considera que esta autorización por parte de Alberto Núñez Feijóo es una mala noticia para la democracia, que espera que no se extienda a otras comunidades; por tanto, nada más que decir", replicó Formoso.