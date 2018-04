La huelga del personal de justicia persigue a Feijóo tras dos meses de conflicto sin solución a la vista

La agenda oficial del presidente de la Xunta incluía este sábado un único acto público. La asistencia hacia las siete de la tarde en el teatro Principal de Pontevedra al acto central del Día das Artes Galegas, dedicado en este 2018 por la Academia de Bellas Artes al arquitecto Alejandro de la Sota. El jefe del Gobierno gallego estaba en la ciudad desde últimas horas de la mañana, ya que había acudido a mediodía a un acto del PP, y a la hora anunciada se dirigió al teatro. Pero, cuando estaba a apenas 200 metros, en el entorno de la Plaza de España, se enteró de que a las puertas del acto lo esperaba una veintena de representantes del personal de la Administración de Justicia que lleva más de dos meses en huelga. Como recoge Diario de Pontevedra, el presidente dio media vuelta y se marchó para esquivar la protesta y no "boicotear" el evento.

El conselleiro de Cultura y Educación, Román Rodríguez, se quedó como representante del Gobierno gallego en un acto al que sí asistieron con normalidad miembros de otras fuerzas políticas y que se celebraba apenas veinticuatro horas después de que la propia Xunta decidiera no sentarse, el pasado viernes, a la mesa de negociación que el comité de huelga reclamaba retomar. El personal pedía que la Vicepresidencia explicara el supuesto aumento de 300 euros al mes al que ha aludido en varias ocasiones su titular, Alfonso Rueda, y por eso acudió a la sede central de la Xunta, en San Caetano. Pero el Gobierno gallego "no solo no compareció, sino que utilizó a la Policía para echar fuera" a la delegación sindical, denunciaron.

@ARueda68 eres moi valente cando estás coa policia.

Pero NON tes valor a pasar por diante d@s camisetas azuis. #folgaxustiza pic.twitter.com/xQDGkdEVy5 — @pablovaleiras (@pablovaleiras1) 14 abril 2018

Con este telón de fondo y mientras el atasco de asuntos pendientes no deja de crecer en los juzgados el comité registró este sábado una nueva solicitud formal de negociación. "Tras dos meses de huelga el comité continúa siendo avalado por las trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia para continuar con la negociación en defensa de sus derechos", señala el escrito, en el que los siete sindicatos dan "respuesta a las declaraciones de la Administración realizadas en diversos medios estos últimos días", así como al "escrito remitido por la Dirección General de Justicia" en la que apenas dos días antes se "manifestaba voluntad negociadora".

Aunque esa voluntad "no se haya correspondido con la posterior actuación, donde por parte de la Xunta se impidió la entrada a los miembros del comité de huelga al recinto de San Caetano", la representación del personal "solicita la inmediata convocatoria de la mesa de negociación para retomar" las conversaciones que, recuerdan, fueron "rotas por parte de la Administración". El vicepresidente Rueda, por su parte, reiteró a preguntas de la prensa tras el mencionado acto de partido en Pontevedra que su departamento está "haciendo todo lo posible" para poner "fin al conflicto".

Este último desencuentro se produjo tras una semana en el que, más alláde no retomar las negociaciones, el Gobierno gallego apostó por la crítica frontal a los representantes del personal. Así, después de que el comité de huelga trasladara sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados y se las hiciera llegar al ministro de Justicia tras mantener sendos encuentros con En Marea y PSOE, el propio Feijóo instó a "todos los gallegos" a "ver" que "esta huelga dejó de ser una reivindicación sindical" y que el personal movilizado "empieza a tener relación con determinados grupos políticos".

Mientras, se calcula que los juicios suspendidos pueden superar ya los 20.000 y los salarios perdidos por el personal en huelga indefinida suman unos 3 millones de euros desde el pasado 7 de febrero. El atasco puede ser aún mayor si finalmente se concretan los paros anunciados por miembros de la judicatura y de la fiscalía en reclamación de más independencia judicial y de mejores condiciones laborales. Al tiempo, cunde entre el colectivo la sensación de que el Gobierno gallego ha apostado por la estrategia del agotamiento de los huelguistas para buscar el fin del conflicto.