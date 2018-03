Adif ya no compromete para este año la entrada en servicio del AVE Zamora-Sanabria sino sólo sus pruebas

El pasado 29 de diciembre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que a lo largo de este año 2018 se inaugurarían cinco nuevos tramos de AVE en toda España, entre ellos los algo más de cien kilómetros que separan Zamora de Sanabria y que forman parte de la conexión de Galicia. Pero este lunes Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria, en una nota de prensa en la que comunica la adjudicación de la nueva estación de AVE de Sanabria, se limitó a ratificar para este año la conclusión de las obras y el inicio de la “fase de pruebas”.

La entrada en servicio comercial del tramo Zamora- Sanabria del AVE gallego viene cambiando de fechas desde hace años. Hace un mes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) criticó que Adif no hiciese oficial, en su planificación pública, la entrada en servicio de ese tramo para este mismo año, como prometió Rajoy en diciembre. Un año antes Competencia ya había criticado a Adif que anunciase la finalización para 2016 y tampoco lo cumpliese.

En la nota de prensa de este lunes Adif informa de la adjudicación de la nueva estación de Sanabria y dice que tendrá un plazo de ejecución de 9 meses, y añade justo a continuación que “las obras del tramo Zamora-Pedralba de la Pradería [Sanabria], de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, concluirán, como se comprometió, a finales de 2018, fecha en la que comenzará la fase de pruebas”. Adif también matiza que “las obras de construcción de la estación de alta velocidad de Sanabria no afectanla estos plazos, ya que una línea se puede poner en servicio mientras se continúa trabajando para finalizar las obras de la estación”. A pesar de la promesa de Rajoy, la empresa pública y el propio Ministerio de Fomento vienen manteniendo en los últimos meses que no pueden comprometer una puesta en servicio porque esta depende de que la Agencia de Seguridad Ferroviaria la autorice tras el periodo de pruebas, supervisiones de seguridad que antes no impedían que sí se anunciasen fechas concretas.

En cuanto a las obras de la nueva estación de Sanabria, Adif informa de que las acaba de adjudicar por 4 millones de euros, con una rebaja de un millón respecto a los 5 millones en que había sido licitada. La infraestructura recibió críticas en su momento por lo que algunos medios de comunicación consideraron un coste excesivo en un emplazamiento, Otero de Sanabria, vecino de Puebla de Sanabria, que sólo tiene 26 habitantes. Sin embargo, la estación tiene su razón de ser en la normativa de seguridad ferroviaria.