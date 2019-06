Adif dice a las víctimas del Alvia que no cesa a su cargo imputado por el accidente porque no hubo intencionalidad

Adif no cesa de su puesto de libre designación a su cargo imputado por 80 homicidios por imprudencia en el accidente del tren Alvia del 24 de julio de 2013 en Santiago porque en su actuación no hubo dolo o intencionalidad y esperará a lo que decida la justicia. Así se lo transmitió este jueves la presidenta de la empresa pública, Isabel Pardo de Vera, en el cargo desde el pasado julio, a la plataforma de víctimas del siniestro, con la que se reunió. Pardo de Vera también se comprometió ante los afectados a colaborar con una nueva investigación técnica independiente, que la Comisión Europea viene reclamando sin éxito a España, pero destaca que no es competencia suya.

En la investigación penal del accidente el juez instructor y el fiscal proponen juzgar al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, como responsable del siniestro en igual grado que el maquinista del tren, que se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois sin que hubiese ningún sistema de seguridad que evitase o paliase su previsible error humano. Cortabitarte ya no está en ese cargo ni en ningún otro relacionado con la seguridad, pero sigue ocupando un puesto inferior de libre designación en Adif del que las víctimas reclaman su cese y su degradación al puesto base que le corresponda como trabajador público. En la reunión de este jueves, según confirma Adif, la presidenta les informó de que la política de la empresa pública es la de aplicar acciones disciplinarias en los casos en los que hay dolo o intencionalidad por parte del implicado, mientras que en este, que está siendo analizado en la vía penal como imprudencia, la decisión es la de esperar a que resuelva la justicia.

Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif imputado por Angrois, durante su comparecencia en el Congreso con su abogado Congreso de los Diputados

Además de la investigación penal, que está pendiente de que la Audiencia Provincial de A Coruña valide o corrija la propuesta del instructor y del fiscal de juzgar tanto al maquinista como al cargo de Adif, está por realizarse también una investigación técnica independiente del siniestro. Tras el accidente el análisis realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento concluyó apuntando sólo al maquinista, pero tanto la justicia como la Agencia Ferroviaria Europea la descalificaron por su falta de independencia.

La Comisión Europea lleva meses reclamando a España que realice esa investigación técnica independiente que exige la normativa comunitaria, pero Fomento argumenta que la CIAF ahora ya sí es independiente y no le puede ordenar que haga esa investigación. Y a su vez la CIAF considera que su anterior investigación fue correcta y rechaza rehacerla. Ante esa situación, tanto Fomento como Adif no son capaces de dar una solución a la reclamación tanto de las víctimas como de la UE de que se realice esa investigación. Este jueves Pardo de Vera le transmitió a las víctimas, según confirma también Adif, que apoyaría y colaboraría con esa investigación técnica si se abre, pero que no es competencia suya ni hacerla ni decidir que se haga.

Carta de la comisaria europea de Transporte, violeta Bulc, a las víctimas de Angrois en la que señala que pidió por escrito a las autoridades españolas una investigación técnica independiente del accidente que aún no se ha realizado Praza Pública

Isabel Pardo de Vera es presidenta de Adif desde el pasado julio, pero la plataforma de víctimas lamenta que en este tiempo no haya sido capaz de interesarse más por las circunstancias que rodean el accidente y por los obstáculos a la investigación puestos posteriormente y antes de su llegada a la presidencia tanto por esa empresa pública como por Renfe. En el encuentro de este jueves, critican las víctimas, Pardo de Vera no fue capaz de dar respuesta a varias de las preguntas que le formularon. Desde Adif señalan que la presidenta se comprometió a estudiar la documentación que las víctimas le trasladaron.

Según las víctimas, Pardo de Vera también justificó que Adif gastase, como reveló este diario, 14.900 euros en “asesorar” a los comparecientes en la comisión de investigación política creada en el Congreso por el nerviosismo que las citaciones generó entre el personal de la empresa pública. Asesoramiento para el que Adif eligió al abogado de un bufete privado que defiende a Cortabitarte en la causa penal, lo que la presidenta justificó ante las víctimas, según su relato, porque es quien mejor conoce el caso.