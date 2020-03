Bronca entre Ábalos y Feijóo por la llegada el AVE a Galicia

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró este martes que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sugirió rebajar el sistema de seguridad del AVE a Galicia para acelerar su puesta en marcha. El responsable del ministerio explicó en una intervención en el Senado que, en una reunión, Feijóo indicó que se podría utilizar el sistema de seguridad ASFA en lugar del de "máximo nivel", el conocido como ERTMS nivel 2. La Xunta, por su parte, niega que se haya producido esa sugerencia por parte del presidente de Galicia y afirma que Ábalos "es especialista en inventar excusas cuando se encuentra en problemas".

A preguntas de la senadora del PP Pilar Rojo en el Senado, Ábalos explicó que el ministerio ha optado por el sistema ERTMS por responsabilidad. "Nos sugirió su presidente que con ASFA quizá podíamos llegar antes. Y a lo mejor hubiéramos llegado antes, pero hablamos de Galicia y de seguridad ferroviaria", afirmó el responsable de Transportes en alusión al accidente de sucedido en Angrois en 2013, que causó la muerte de 81 personas y más de 140 heridos, y en el que el tren utilizaba el sistema ASFA de menor seguridad.

Así, el ministro descartó que se vaya a apostar por un sistema ASFA que acorte los plazos. "Es preferible un nivel máximo de seguridad antes que después, ya tenemos experiencia. No corramos, no nos juguemos la seguridad", recalcó. La Xunta de Galicia, mientras, insiste en que las peticiones gallegas "son claras, están recogidas por escrito y no figura un AVE con sistema ASFA en ninguna de ellas". Y califica las declaraciones de Ábalos de excusa. "Se comprometió a unas fechas y cuando incumple ya no sabe qué excusas buscar", apuntan fuentes de la Xunta.

El Gobierno gallego afirma que el tren a Galicia en funcionamiento tiene tramos en los "ahora mismo" utilizan el sistema ASFA, el mismo que también se emplea en el Eje Atlántico. "¿Está insinuando el señor Ábalos que el AVE Atlántico y tramos del AVE a Galicia que está en funcionamiento no son seguros?", sugiere la Xunta.

En su intervención, Ábalos informó de que las pruebas de máxima velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pradería (Zamora) se harán a finales de marzo, con el objetivo de solicitar la autorización de puesta en servicio en la primavera de este año.