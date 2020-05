Pontón reclama que "no se amordace" a la oposición en la campaña electoral

El BNG asume ya que la convocatoria "temeraria" del elecciones está lanzada y reclama que el presidente de la Xunta no imponga una campaña que "intente amordazar a la oposición". La portavoz del Bloque, Ana Pontón, está preocupada por el tipo de campaña que se va a plantear y que el presidente de la Xunta ya adelantó que será más corta y sin actos masivos y pide que la televisión pública tenga un papel relevante, con, por lo menos, dos debates.

"Espero que no intente amordazarnos después de usar de forma tan descaradamente los medios de comunicación públicos, especialmente la televisión. Desde el 16 de marzo, Feijóo compareció 1.463 minutos en prime time en la TVG", lamentó. Pontón, que ironizó con el hecho de que el candidato del PP quiera una campaña corta cuando "lleva desde el comienzo del estado de alarma haciendo campaña electoral", insistió en que se debe garantizar un período suficiente de presentación de propuestas y alternativas a la ciudadanía.

"No va a ser una campaña al uso", indicó antes de señalar el papel tan relevante que, bajo su punto de vista, van a tener los medios públicos en ella. La previsión de un debate televisado entre las principales formaciones que se presentaban a los comicios del 5 de abril es "muy escasa" ahora. "Debería haber mínimo dos debates en prime time", afirmó. "No podemos hurtarle ese derecho a la ciudadanía y, para eso, es necesario que los medios públicos no sean un canal al servicio del PP y se le permita acceder a todas las fuerzas políticas para presentar propuestas y alternativas", remató.

Pontón volvió a insistir en su rechazo a que se convoquen elecciones en julio -"Es una temeridad, justo en la desescalada"- y recalcó que los propios informes de la Xunta dicen que la evolución del virus "es impredecible y que puede haber un repunte en cualquier momento". "Ojalá que no tengamos que lamentar esta decisión de Feijóo", afirmó.