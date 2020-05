La Xunta sale en defensa de la caza y pesca en el Conferencia de Presidentes previa a la fase 1 de la desescalada

Último día para practicar la pesca recreativa en Galicia. La orden del Gobierno central que regula la fase 1 de la desescalda, en la que la comunidad entra mañana, prohibe esta actividad, que la Xunta de Galicia autorizó por su cuenta esta semana al interpretar que se trata de una actividad deportiva individual. El presidente de la Xunta pidió a Pedro Sánchez que se permita en esta fase tanto la pesca como la caza, para que el Gobierno gallego pueda autorizar batidas de jabalí.

"Si hoy se puede ir a pescar, no tiene sentido que mañana no se pueda", afirmó Feijóo. La Xunta considera que "no hay un solo argumento sanitario" que justifique la prohibición de la pesca recreativa, tanto en río como en mar, ya que se trata de una actividad individual y al aire libre. Lo mismo sucede con la caza, ya que el Gobierno gallego autorizó esta semana batidas de jabalí para "proteger los cultivos".

Esta situación se analizará en las reuniones bilaterales entre la Xunta y el Gobierno central, según explicó Feijóo. El jefe del Ejecutivo gallego deseó que no se prohíban estas actividades de pesca y caza mientras no se alcance un acuerdo que calificó de "fácil".

Feijóo insistió de nuevo en que el Gobierno central establezca un criterio diferenciado para la desescalada en el rural, que atienda a sus características.