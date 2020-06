La Xunta recurrirá a la autorización judicial para cerrar zonas si se producen rebrotes

El salida de Galicia del estado de alarma que se producirá mañana no deja a la Xunta sin recursos para controlar posibles rebrotes y cerrar áreas de la comunidad si fuese preciso. El jefe del Ejecutivo gallego ha explicado esta jornada que su Gobierno puede pedir autorización judicial para impedir las entradas y salidas de una zona concreta "o incluso una provincia". El discurso de Alberto Núñez Feijóo en la última videoconferencia de Presidentes, sin embargo, se ha centrado en reclamar la aprobación "antes de las vacaciones parlamentarias" de una legislación sanitaria que permita controlar la movilidad en todo el territorio estatal.

El presidente de la Xunta considera que "no se puede activar el estado de alarma de forma continua" durante los próximos meses o años, indicó. "Es imprescindible dotarnos de capacidad legal para actuar en caso de rebrotes localizados. ¿No será más lógico, más responsable y más útil acotar la movilidad en estas zonas en lugar de no hacer nada?", argumentó. Al jefe del Ejecutivo gallego no le convence ni la aplicación del estado de alarma de forma asimétrica, como se hará precisamente desde mañana en Galicia, ni la opción judicial para el control de los rebrotes.

En este sentido, Núñez Feijóo explicó que la Xunta seguirá sin capacidad para controlar la comunicación en grandes infraestructuras ni para cerrar Galicia, como ya ocurría antes de la pandemia debido a que son competencia estatal. "Sí podemos pedir a un juez que nos habilite en cuestiones concretas pero no podemos cerrar una autovía, o un aeroporto o un puerto que le corresponden al Gobierno central", indicó. A la pregunta de si la Xunta de Galicia podría cerrar municipios como hizo la Generalitat en el caso de Igualada y otros tres ayuntamientos colindantes, Feijóo insistió en que solo podría ordenarlo si obtiene primero una autorización judicial. "Y después tendríamos que pedir la colaboración de las fuerzas y seguridad del Estado para poder acordonar y regular el acceso", apuntó.

El presidente de la Xunta insiste en que hay "un vacío legal" para limitar la movilidad una vez se termine el estado de alarma el día 21, cuyas prórrogas el PP votó dos veces en contra, y culpó al Gobierno central de no haber querido legislar al respecto en los pasados meses. "Es un error irnos de vacaciones parlamentarias sin tener una garantía legal, una legislación sanitaria, que pueda limitar la movilidad", consideró.

La caída del estado de alarma en seis días convierte en urgente, a juicio de Núñez Feijóo la elaboración de un plan estatal de control de los rebrotes, como viene reclamando en las últimas semanas. Galicia, asegura, cuenta con un plan elaborado por el comité sanitario reunido por la Xunta durante la pandemia, aunque no se conocen los criterios para considerar qué es un rebrote ni los protocolos de actuación.