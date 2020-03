El candidato de Galicia en Común a la Xunta se pone en cuarentena

El candidato de Galicia en Común a la Xunta, Antón Gómez-Reino, ha iniciado hoy una cuarentena preventiva, según ha anunciado en sus redes sociales. Gómez-Reino, que esta mañana participó en una rueda de prensa junto a miembros de la coalición que une a Podemos, Anova, Esquerda Unidas y mareas municipalistas, afirma que no presenta ningún síntoma pero que ha decidido iniciar un período de cuarentena por "recomendaciones sanitarias y del grupo parlamentario".

"Me pongo a disposición de los profesionales de la sanidad pública", dice en su tweet el candidato de Galicia en Común.

Baixo recomendacións sanitarias e do grupo Parlamentario inicio unha cuarentena.



A pesar de non ter síntomas, póñome a disposición dos profesionais da Sanidade Pública.



É tempo de calma, de apoiar o seu exemplar traballo e por en valor a conciencia cívica do País #Covid_19