La dirigente del PP Ana Pastor da positivo por coronavirus

La dirigente del PP Ana Pastor acaba de comunicar vía Twitter que ha dado positivo por coronavirus. Se trata de la tercera diputada del Congreso contagiada con este virus. Según se sabe, hasta el momento los primeros dos contagiados habían sido Carlos Zambrano, diputado de Vox por Cádiz, y el también político de la formación de extrema derecha Javier Ortega Smith.

"Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas", ha dicho la expresidenta del Congreso.

El Partido Popular no tiene previsto adoptar medidas adicionales después de que este miércoles la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, una de las dirigentes de la cúpula del partido, haya dado positivo en las pruebas del coronavirus COVID-19. "Desde el PP estamos tomando las medidas recomendadas por las autoridades. Por eso, desde hoy teletrabajan todos los trabajadores que así lo han considerado oportuno", han explicado fuentes de la dirección de los populares.

Preguntadas por si se espera algún tipo de actuación accesoria tras el positivo de Pastor, esas mismas fuentes han asegurado que "no hay más medidas que las que ya se están tomando".