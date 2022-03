El presidente de la FEMP pide “sosiego” a los transportistas y acusa al PP de no dar apoyo para buscar soluciones

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, pide “sosiego” a los transportistas que están siguiendo el paro convocado en el sector y llama a buscar soluciones en la Unión Europea. El primer paso que hay que dar es, opina, bajar los precios de la energía, algo que pasa por un cambio de la tarificación eléctrica. “Y eso lo tiene que hacer Europa”, ha defendido. Lo que “no puede ser” es que los elevados precios energéticos “arrastren beneficios millonarios” para las empresas eléctricas.

El político socialista ha defendido en una entrevista en la Cadena SER el papel de Gobierno central porque, asegura, lleva “meses y meses” buscando soluciones, pero “sin ningún apoyo del PP”. También ha criticado al que va a ser el próximo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de quien asegura que deja Galicia “peor” de lo que se la encontró cuando llegó a la Presidencia de la Xunta hace 13 años.

Caballero, asiduo a la confrontación con Feijóo, dice que no va a echar de menos “en absoluto” al presidente del Gobierno gallego porque ha sido “un castigo” para Vigo. Quien le suceda “es difícil que sea tan malo como él, aunque igual de malo es posible”, añadió. Afirma que no le pide premura al jefe del Ejecutivo gallego para dejar sus cargos en Galicia y centrarse en el PP, pero le ha afeado que su viaje de 10 días de campaña interna en un momento de dificultades por el encarecimiento de los combustibles y las protestas de parte del sector del transporte: “No puede ser que mientras sea presidente de la Xunta no ejerza”. Considera incompatible que sea líder de la oposición en España y responsable de un gobierno autonómico porque Galicia “corre el riesgo de no ser atendida”.