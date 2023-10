El PSdeG critica el anuncio estrella de la Xunta en el debate de política general: “Es una medida del bipartito”

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, cargó contra la medida principal de las anunciadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el debate sobre el estado de la Autonomía: un bono de 5.000 euros anuales para el cuidado de personas dependientes en su domicilio. “Ustedes la recuperaron, porque era una medida que el bipartito [de PSdeG y BNG que gobernó entre 2005 y 2009] ya tenía. Y ustedes se lo cargaron”, manifestó.

Álvarez señaló que, con la llegada del PP al Gobierno gallego, se redujeron las libranzas de cuidadores “a la mínima expresión”. Unas libranzas que “superaban los 5.000 euros al año”. Después, prosiguió, se suprimieron las cotizaciones bonificadas a la Seguridad Social para los cuidadores y luego el PP “atascó el proceso de valoraciones” de las solicitudes. Los recortes se justificaron con las medidas de austeridad en medio de la crisis, pero “no repusieron nada de lo aniquilado”, recriminó y añadió que en Galicia hay 14.000 plazas menos en residencias de las que debería haber por población mayor, según la asociación de directores de geriátricos.

En materia de industria, el portavoz del PSdeG cifró en 40.000 los empleos perdidos en la última década en este sector en declive en Galicia. “¿Y cuál fue su medida estrella? No perdamos tiempo buscándola porque no la hay”, repuso. “Galicia es un país desmoralizado”, añadió. El socialista señaló que “prácticamente el único pilar” de la gestión económica de Rueda, que llegó a la Xunta hace año y medio, fue el Xacobeo: “Lo que no se puede permitir Galicia es vivir únicamente de una fiesta y convertirse en un país de camareros”.

Álvarez llamó a Rueda “Robin Hood al revés” por sus decisiones en materia fiscal. Recordó que en los presupuestos para 2023, la Xunta bonificó en un 50% el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas gallegas. Con esta medida, dijo, el Gobierno gallego dejó de ingresar 34 millones de euros, una cantidad suficiente para financiar la tarjeta básica para cubrir necesidades de familias en riesgo de exclusión retirada por el equipo de Rueda. “Le quita a los que menos tienen para dárselo a los que menos necesitan”, censuró.

También cargó contra el anuncio de que se crearán 1.900 viviendas públicas para alquiler. Hay, dijo, 15.000 solicitantes de vivienda pública en Galicia, pero la Xunta solo logró movilizar cuatro viviendas vacías dentro de su plan para reintroducirlas en el mercado. Ironizó con que la división de estas viviendas entre los solicitantes daría “error en una calculadora” tradicional.