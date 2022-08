El sindicato USO acusa a Ryanair de cometer “ilegalidades” al desplazar empleados a Santiago por la huelga

La representante sindical de USO en Ryanair en Santiago de Compostela, Laura Caballero, ha denunciado “ilegalidades” cometidas por parte de la compañía aérea al desplazar empleados desde Madrid a Santiago para operar los vuelos que podrían ser cancelados por la huelga, que comenzó este lunes y que se extenderá de lunes a jueves todas las semanas hasta el mes de enero de 2023.

En declaraciones a los medios de comunicación, Caballero ha calificado la práctica de “esquirolazo”. La empresa, dijo, está llevando a trabajadores de otras bases con el fin de que hagan el trabajo de quienes están en huelga. De hecho, ha manifestado, según recoge Europa Press, que “se espera que todos los vuelos (de este lunes) vayan a salir gracias a las ilegalidades que está cometiendo la compañía para vulnerar el derecho a huelga”.

Los trabajadores, insistió Caballero, quieren que la protesta dure “lo menos posible”, pero critica la actitud de la compañía, a la que acusa de no querer negociar: “Lo único que queremos es que se reconozcan nuestros derechos y en el momento en el que la empresa se digne a negociar con nosotros, la huelga quedará desconvocada”.

Entre sus reclamaciones, los empleados piden que Ryanair cumpla la legislación española. Muchos de ellos no llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional (SMI) y no tienen los derechos labores que se incluyen en el Estatuto de los Trabajadores. USO pide también que sean readmitidos 11 trabajadores que fueron despedidos en convocatorias de huelga anteriores y que se eliminen los expedientes disciplinarios abiertos a decenas de personas “por ejercer su derecho a huelga”.

Los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair inician este lunes una huelga que no finalizará hasta el 7 de enero de 2023 si no hay antes un acuerdo. En Santiago, este lunes hasta las 9.00 horas no se había producido ninguna cancelación, pero sí tres retrasos, dos de vuelos con llegada a la capital gallega y uno de un avión que partía del aeropuerto de Lavacolla.