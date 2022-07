Trabajadores de centros sociosanitarios públicos denuncian “falta extrema” de personal en Galicia

Técnicos en cuidados auxiliares en enfermería de los centros sociosanitarios públicos dependientes de la Consellería de Política Social denuncian “falta extrema” de personal en los turnos de trabajo con “las garantías suficientes para una correcta y digna atención a los usuarios”.

Los empleados aseguran que trabajan con una “saturación de trabajo grandísima” ya que, según han explicado, “no hay personal en las listas de contratación temporal”.

Asimismo, han manifestado que las condiciones de los contratos hacen que muchos compañeros apuntados en las listas decidan optar por contratos en el Sergas, residencias privadas u otras opciones. Califican de “contratos basura” los de media jornada o fin de semana y le atribuyen a sus condiciones que “las listas queden vacías”.

“Nuestra sobrecarga de trabajo sobrepasa, con mucho, los límites extremos en muchos departamentos de determinados centros, ocasionando lesiones o bajas laborales que no pueden cubrirse, en algunos casos, al no haber personal en las listas de contratación temporal y, por lo tanto, los cuidados a los residentes no son los adecuados que se les daría con una plantilla completa”, protestan en un comunicado.

Ante esto, algunos centros como el de CAPD Redondela, así como la segunda planta del CRAPD 1 de Vigo han presentado quejas ante la Valedora do Pobo, ya que insisten en que la carga de trabajo no es asumible.