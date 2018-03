Una treintena de localidades gallegas acogerán movilizaciones feministas el 8M

Miles de mujeres se manifestaron este domingo en Vigo, en una marcha que anticipó la movilización de este jueves en el que el movimiento feminista impulsa una huelga general de mujeres. El 8 de marzo están convocadas concentraciones y manifestaciones en más de 30 localidades gallegas. Las convocatorias principales tendrán lugar a última hora de la tarde, aunque también están previstos actos en muchos lugares al mediodía.

A Coruña: Manifestación a las 19 horas desde el Obelisco (convoca: Movemento feminista unitario de A Coruña) // 19.30. Manifestación desde la Praza de Pontevedra (convoca: Galegas8m)

Santiago de Compostela: A las 12 horas concentración en la Praza Roxa y a las 20 horas manifestación desde la Praza 8 de marzo

Lugo: Manifestación a las 20 horas desde el Edificio Multiusos de la Xunta

Ourense: Manifestación. Salida a las 20 horas desde la Subdelegación del Gobierno

Vigo: A las 12 horas concentración en la Rúa do Principe y a las 20 horas manifestación desde la Praza de Portugal

Marín: Manifestación. Salida a las 20:30 horas desde la Casa do Concello

Ferrol: Manifestación. Salida a las 20 horas de la Praza Amada García (edificio de la Xunta)

Monforte: Manifestación. Salida a las 20 horas de la Praza de España

Cangas: Concentración a las 12.30 horas en la Praza do Concello y a las 20 horas manifestación desde el mismo lugar

Vilalba: Concentración desde las 11:30 hasta las 21 horas en la Praza da Constitución

Pontevedra: Concentración de 12 a 14 horas en la Praza da Peregrina. Manifestación a las 20 horas, también en A Peregrina

Ponteareas: Concentración a las 12 horas en la Praza Bugallal.

Ribeira: Concentración a las 20 horas en la Praza do Concello

Cee: Concentración a las 20 horas en la Praza 8 de Marzo

Redondela: Concentraciones con lectura de textos a las 12 y a las 19 horas en la Praza da Constitución

Allariz: Concentración a partir das 12:30 horas en la Praza Maior

Chantada: Concentración a las 12 horas en la Praza de Galicia

Ribadeo: Viaje común Ribadeo-Burela en el tren de las 15 horas

Viveiro: Viaje común Viveiro-Burela en el tren de las 17 horas

Burela: Marcha de mujeres a las 19:30 desde la estación del tren. Concentración en la Praza da Mariña a las 20 horas

O Barco de Valdeorras: Concentraciones a las 13 horas y a las 20 horas en la Praza do Concello

Verín: Concentración a las 20 horas en la Praza do Concello

Vilagarcía de Arousa: Concentración a las 20 horas en la Praza de Galicia

Moaña: Concentración a las 12:30 y a las 20 horas en la Praza do Concello

A Illa de Arousa: Marcha por la igualdad real. Salida de la Lonja a las 18 horas hasta el Concello.

Miño: Concentración en el cruce de A Carreira a las 12 horas.

Carral: Concentración a las 20 horas en la Praza da Capela

Baiona/Nigrán: Concentración a las 12 horas en A Ramallosa

Carballo: Concentración a las 12:30 horas en la Praza do Concello

Muros: Concentración a las 12 horas en el Curro da Praza.

O Porriño: Concentración en la Praza Antonio Palacios a las 12:30 horas

Ames: Concentración a las 12 horas en la Praza do Concello

Lalín: Concentración a las 12:30 horas en la Praza da Igrexa

Noia: Concentración a las 20 horas en la Alameda