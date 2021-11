Andueza defiende un "nuevo comienzo" no para "romper con el pasado", sino para "adaptarlo al nuevo tiempo"

Dice que el PSE está "de nuevo en el centro del tablero" y apuesta por "convertir este impulso en palanca de transformación"

SAN SEBASTIÁN, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido que cuando los socialistas hablan de un "nuevo comienzo", no es para "romper con el pasado", sino para "aprovechar el impulso y adaptarlo al nuevo tiempo y a las nuevas necesidades que la pandemia ha puesto encima de la mesa". Además, ha resaltado que el PSE está "de nuevo en el centro del tablero" y ha apostado por "convertir este impulso en palanca de transformación".

Andueza ha clausurado este domingo en el Kursaal de San Sebastián el IX Congreso del PSE-EE de Gipuzkoa, en el que se ha proclamado a José Ignacio Asensio como nuevo secretario general de los socialistas guipuzcoanos y se ha nombrado a la nueva Ejecutiva, que ha sido aprobada con un respaldo del 98,46%.

En su intervención, el dirigente socialista, que ha cedido el testigo a Asensio, ha señalado que la Ejecutiva actual "pues igual es mejor que la que yo tenía" y ha considerado que "ésta es la mejor muestra de que hay partido, hay cantera".

"Un partido con banquillo, con capacidad de renovación, de generar nuevos liderazgos; un partido vivo capaz de darse un nuevo comienzo, que es lo que hicimos el pasado fin de semana y que hoy continuamos en Gipuzkoa", ha aseverado.

Según ha destacado, este periodo congresual ha puesto al PSE "en el centro del tablero" y ha conseguido "despertar interés" a su alrededor. "Desde que anunciamos nuestro Congreso, todos se han puesto nerviosos. Hoy todos miran al Partido Socialista. Hoy todos, absolutamente todos, hablan sobre nosotros: de nuestro proyecto, de las personas que lo van a impulsar, de nuestras expectativas", ha resaltado.

Andueza ha insistido en que "hoy todo el debate político en Euskadi gira en torno a lo que hacemos los socialistas" y se ha mostrado convencido de que "ésa es la mejor posición de salida para el nuevo comienzo que vamos dar y que tiene como objetivo liderar este país".

De este modo, ha subrayado que el objetivo es "transformar Euskadi, avanzar en derechos y libertades, combatir las desigualdades, defender y respetar la pluralidad", la tiempo que ha incidido en que el reto en Gipuzkoa y en el conjunto de Euskadi, es "hacer valer nuestra fuerza para seguir trabajando por una sociedad que, sin nosotros, estaría más dividida, sería más injusta, estaría menos cohesionada".

"PALANCA DE TRANSFORMACIÓN"

El secretario general del PSE ha reiterado que los socialistas están "de nuevo en el centro del tablero" y ha abogado por "convertir este impulso en palanca de transformación" porque, según ha dicho, "de nuestro acierto y nuestras políticas dependerá que a Euskadi le vaya bien, dependerá el bienestar de la gente, el avance en derechos, las conquistas sociales".

"De nuestro acierto dependerá que Gipuzkoa y Euskadi avancen en derechos para todos, en oportunidades para todos y cuando hablamos de un nuevo comienzo, no es para romper con el pasado. No venimos a romper nada, no nos gusta romper sino construir", ha aseverado.

Eneko Andueza ha defendido este "nuevo comienzo" para "aprovechar el impulso y adaptarlo al nuevo tiempo y a las nuevas necesidades que la pandemia ha puesto encima de la mesa y ante las que no podemos mirar de lado" entre las que ha citado "el reto climático, el demográfico, la digitalización de la industria, o los nuevos empleos" porque "estamos en un nuevo mundo, que requiere de nuevas palabras y nuevos esfuerzos, de la Euskadi del futuro".

"Es ahí donde nos espera la gente en la vanguardia y en el progreso el futuro se empieza a construir desde hoy y corresponde, sobre todo a los jóvenes, debemos construir el futuro de la mano de quien lo va a protagonizar", ha afirmado.

"ENSANCHAR EL PARTIDO"

Andueza ha asegurado que en el partido "no todo lo podemos hacer solos, necesitamos a otros". "Tenemos que ensanchar el partido, tenemos que abrirnos a los colectivos que hasta ahora nos han dado la espalda, escucharles para darles soluciones, tener antenas en los colectivos sociales, en los nuevos movimientos, en la universidad, en las empresas", ha asegurado.

De este modo, ha insistido en que "tenemos que estar donde haya un problema o una necesidad tiene que estar el PSE para moverlas hacia la izquierda, con perspectiva social atendiendo a los de abajo y no a los de siempre".

El dirigente socialista ha reiterado que le "importan las sumas", pero "la única suma que vale es la de la estabilidad y la convivencia, para la defensa de la pluralidad que algunos han pretendido aniquilar, para crear una Euskadi en la que quepamos todos".

Tras asegurar que el PSE tiene que "seguir creciendo porque es lo que espera la gente de nosotros para que de nuestra mano vengan las soluciones a sus problemas", se ha mostrado convencido de que "empieza un nuevo tiempo con la fuerza y los principios de siempre".

"La gente sabe donde estamos y no nos tenemos que mover de ahí porque somos las esperanza de la gente, vamos a recuperar espacios. Hoy termina un ciclo y empieza otro. El partido no va de nombres, de líderes va de nuestras siglas", ha concluido.