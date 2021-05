Dantz Point 2021 fusiona el patrimonio de Gipuzkoa con la música electrónica y de vanguardia

SAN SEBASTIÁN, 7 (EUROPA PRESS)

La edición de Dantz Point en 2021, iniciativa que cuenta con el apoyo del departamento de Cultura de la Diputación Foral, fusionará el patrimonio de Gipuzkoa con la música electrónica y de vanguardia en siete eventos repartidos por diferentes espacios emblemáticos del Territorio.

El diputado de Cultura, Harkaitz Millán, en rueda de prensa, ha destacado que este proyecto "impulsa el dialogo entre la historia y el futuro, entre el patrimonio y la vanguardia, situando a Gipuzkoa y su patrimonio, en el mapa mundial de la música electrónica". Además, ha subrayado que con Dantz Point se consigue "mostrar la infinidad de parajes y artistas contemporáneos 'ocultos' que se esconde Gipuzkoa".

El año pasado, espacios como la minas de Zerain, el Santuario de Loyola en Azpeitia, Arantzazu, Pasaia con el velero Lucretia o el flysch de Zumaia y su ermita de San Telmo fueron los escenarios para los diferentes Dantz Point que se llevaron a cabo. Los artistas que participaron fueron Bihotza, Ibailo, Íngrid, Charles Ramirez y HIIKE, entre otros.

La edición de 2021 se iniciará con el Dantz Point del productor donostiarra Divorce From New York (Alvaro Granda), quien acaba de estrenar su álbum 'This ain't Jazz No More', el día 12 de mayo desde el caserío Gomestio de Arrasate, a las 20.00 horas.

Los siguientes espacios de Dantz Point serán Zumarraga (Ermita de La Antigua), Ezkio Itsaso (Caserío Igartubeiti), Aretxabaleta (Embalse de Urkulu), Chillida Leku (Hernani) y dos espacios por concretar en Eibar y Mutriku.

El diputado de Cultura ha explicado que estas actividades "serán de consumo digital, en diferentes plataformas (Facebook, Youtube, Twitch)" debido a la crisis sanitaria actual. No obstante, según vaya transcurriendo el año, cabe la posibilidad de realizar actividades híbridas (presenciales y online).

El primer Dantz Point tendrá como escenario el caserío Gomestio. Situado en Arrasate, tras mucho tiempo en desuso se encontraba en estado de ruina. Los propietarios acudieron a la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuyos especialistas detectaron que podía tratarse de un caserío lagar de época medieval y se diseñó un plan de actuación para documentar sus valores culturales.

Tras un estudio de dendrocronología, se llevó a cabo un derribo clasificado hasta quedar a la vista el esqueleto de madera original del caserío, "una auténtica joya de la arquitectura civil vasca".

Álvaro Granda, mitad del dúo Reykjavik606 y también conocido como Kino Internacional, se presenta ahora como Divorce From New York con el disco 'This Ain't Jazz No More' (Forbidden Colours, 2021), que será el hilo conductor del primer Dantz Point de este año.