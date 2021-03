Diputación de Gipuzkoa mantiene su decisión de aplicar el peaje a camiones en la N-1 pese a decisión de TS

Recuerda que la segunda Norma foral sigue vigente

La Diputación foral de Gipuzkoa ha anunciado que mantiene su decisión de aplicar un canon a vehículos pesados en la N-I a través de la segunda Norma Foral vigente, después de que el Tribunal Supremo (TS) no haya admitido los recursos de casación interpuestos por las Juntas Generales de Gipuzkoa y por la institución foral contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anulaba la Norma Foral 7/2016 por la que se implementaba ese peaje.

En un comunicado, la diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide, ha mostrado su "contrariedad" al conocer que el Tribunal Supremo no ha admitido los recursos de casación interpuestos por las Juntas Generales de Gipuzkoa y por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra el fallo del TSJPV que impugnaba la Norma Foral 7/2016 que regulaba el pago por uso de los vehículos pesados en varios tramos de la N-I y la A-15.

En cualquier caso, ha remarcado que esa sentencia "no modifica la situación actual", ya que existe una segunda Norma foral en vigor, por la cual "se seguirá aplicando un canon a los vehículos pesados en esas carreteras".

La diputada ha mostrado su "asombro" ante "la falta de cuestión prejudicial por parte del alto tribunal a las instancias europeas" ya que, "al ser una legislación europea, suele ser habitual que se consulte a la Comisión y en este caso no se ha realizado".

En este sentido, ha recordado que "la propia Comisión Europea, conociendo nuestra Norma Foral y habiendo dictaminado favorablemente el informe que ésta debe emitir, no ha actuado en contra de la implantación del peaje en ningún momento". Por todo ello ha reconocido que "había esperanzas porque no solo la Diputación y las Juntas Generales, sino también las instancias europeas avalan la postura de que no es una norma discriminatoria".

En cualquier caso, Oiarbide ha insistido en que "esta sentencia no modifica la situación actual", ya que "se procede a la anulación de la primera norma, que fue sustituida al aprobarse e implementarse la norma foral 6/2018 que regula el peaje actual".

La diputada foral ha recordado que el peaje regulado por esta segunda Norma afecta a los camiones que circulan entre Astigarraga y Etzegarate y el objetivo principal es "que los más de 12.000 vehículos pesados que utilizan la N-I y la A-15, sean guipuzcoanos o de fuera del territorio, paguen por su uso ya que hasta la puesta en marcha del sistema se financiaban solo vía impuestos".

NOVEDAD

Además, ha subrayado que "la mayor novedad de la nueva Norma Foral consistió en alargar el tramo intermedio cobrado por el pórtico de Andoain a 5,37 kilómetros, frente a los 2,2 kilómetros que tenía la antigua configuración". "Otra modificación fue el pórtico de Irun, que quedó sin efecto, y la instalación de uno nuevo en Astigarraga, para cobrar un nuevo tramo de 3,19 kilómetros asociado al tránsito por el nuevo pórtico", ha explicado.

Finalmente, ha incidido en que "esta segunda Norma Foral sigue su proceso en los tribunales, por lo que la Diputación, al tiempo que estudiará minuciosamente la sentencia dada a conocer este miércoles, mantendrá su decisión de seguir cobrando a los vehículos pesados".