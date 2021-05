Ecologistas denuncian que las medidas para la gestión de 'Hondalea' de San Sebastián "no son suficientes"

SAN SEBASTIÁN, 26 (EUROPA PRESS)

Grupos ecologistas han denunciado que las medidas propuestas por el Ayuntamiento de San Sebastián para la gestión de la obra artística de Cristina Iglesias 'Hondalea' en el faro de la Isla Santa Clara de la capital guipuzcoana "no son suficientes para evitar el daño y la turistificación del medio natural".

Bizilagunekin, Haritzalde, Eguzki y Parkea Bizirik Kukulunbera han recordado que 'Hondalea' se inaugurará el próximo 5 de junio, lo cual, a su juicio, "constituye un punto de inflexión en el devenir del ecosistema sociocultural de la isla y de la ciudad, transformando definitivamente este espacio referencial en el imaginario de la ciudadanía".

Además, han dado cuenta de su "voluntad de colaborar en eldiseño de medidas para reducir los posibles impactos negativos del proyecto y garantizar la preservación de los valores naturales y socioculturales".

Estos colectivos han mostrado su "disconformidad" con el planteamiento de gestión de la isla presentado por el Ayuntamiento, ya que, pese a que "no se prolongará el horario de la isla, no aumentará la frecuencia del transporte de la isla y el faro no recibirá más de 250 visitantes diarios", el calendario de visitas "se puede prorrogar en función de las condiciones meteorológicas y se estudiarán de forma particular posibles permisos para usos especiales" de Santa Clara y 'Hondalea'.

Asimismo, han criticado que "el faro acogerá visitantes en octubre". Por otro lado, han denunciado que "la propuesta no tiene ningún soporte legal" y "no se ha ejecutado mediante una determinada forma normativa de carácter administrativo".

A ello han añadido que "prevalece la visión a corto plazo" y "no se da ninguna indicación concreta sobre los usos admitidos para el faro y la isla", pero "se abren las puertas a la posibilidad de acoger eventos especiales o visitas especiales".

"Por lo tanto, de cara al futuro, no se cierran las puertas a aceptar actividades privativas, exclusivas y excluyentes, como los eventos de empresas privadas o las visitas VIP", han apuntado. Asimismo, han censurado que "se mantiene el objetivo de profundizar en la turistificación de la ciudad".

ESPACIO FRÁGIL Y CON VALOR CULTURAL

Finalmente, han recordado que la isla Santa Clara "es un espacio de gran valor natural tan preciado como frágil, en el que habitan varias especies animales y vegetales significativas".

Por todo ello, han anunciado que seguirán trabajando "a favor de una normativa y un plan de usos específicos que garanticen la protección de la isla, a largo plazo, y eviten su masificación y puesta en peligro".