Euskaltel invertirá 350 millones en los próximos tres años en actualizar la red a fibra óptica y desplegar el 5G

SAN SEBASTIÁN, 8 (EUROPA PRESS)

Euskaltel invertirá 350 millones en los próximos tres años en Euskadi para la modernización de su red a fibra óptica, en nuevos despliegues de la nueva red FTTH "más rápida" del Estado y en desplegar la tecnología 5G. Además, el operador va a ofrecer a sus clientes nuevos servicios como energía 100% verde, servicios financieros, seguros y servicios digitales para el hogar, entre otros.

El CEO de Masmovil y Euskaltel, Meinrad Spenger, ha detallado esos planes para el operador, con sede en Euskadi, en el marco del "Encuentro Deusto Business Alumni", celebrado en San Sebastián en el edificio, donde ha ofrecido una intervención bajo el título "Euskaltel, un refuerzo a la competitividad del País Vasco".

Tras indicar que han venido "para quedarse" porque se está ante un proyecto industrial "sólido" a largo plazo y tienen "ganas de hacer las cosas bien", Spenger ha destacado que Euskaltel va a invertir 350 millones en los próximos tres años y va a estar "muy comprometido con Euskadi".

Spenger ha precisado que buena parte de las inversiones serán para la modernización de su red a fibra y ha indicado que Euskaltel alcanzará este año un millón de hogares disponibles en Euskadi con "la fibra óptica más rápida del Estado". En relación a la red de Euskaltel, ha precisado que, "de lo que hay ahora, no van a vender nada, cero patatero", aunque "para acelerar la actualización a fibra", no descartan utilizar una compañía específica y dar la entrada a un inversor.

Asimismo, esas inversiones irán dirigidas al despliegue del 5G en Euskadi. En la actualidad, Masmovil ya cubre el 57% de la población vasca y estará a disposición de los clientes de Euskaltel en los próximos meses.

Por otra parte, ha destacado el compromiso con Euskadi y ha señalado que no pueden tener la arrogancia de pensar que desde Madrid lo van a hacer "todo bien". Tras asegurar que tienen un equipo "fuerte" en el País Vasco, ha dicho que van a seguir creando "ese valor adicional" y la cercanía a las clientes e instituciones. "Yo no soy vasco pero me siento muy bien", ha agregado.

