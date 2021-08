Goia muestra "cierta preocupación" por las 'no fiestas' y afirma que las Policías estarán "especialmente vigilantes"

El alcalde donostiarra advierte que "puede ser contraproducente centrar tanto en la juventud los mensajes de responsabilidad"

SAN SEBASTIÁN, 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha admitido que tiene "cierta preocupación" ante estos próximos días en los que debería celebrarse la Semana Grande donostiarra, suspendida un año más a causa de la pandemia, y ha asegurado que los dispositivos de Policía Municipal y Ertzaintza estarán "especialmente vigilantes".

En una entrevista a Onda Cero Euskadi, recogida por Europa Press, Goia ha justificado esa "preocupación" al recordar que el pasado año por las mismas fechas se vivió en la capital guipuzcoana "una situación un poco complicada que, además, derivó en algunos brotes que marcaron un poco el final de agosto en nuestra ciudad".

A su juicio, "no debería ser un fin de semana diferente a los que hemos vivido porque lo que debieran ser fiestas es algo que aparecerá en un calendario, pero desde el punto de vista de la programación no hay motivo por el que el 14 y el 15 sean diferentes del 21 y el 22 o del fin de semana anterior". "No oculto que tengo cierta preocupación porque pueda no ser así, espero que no sea así", ha aseverado.

En ese sentido, el regidor donostiarra ha asegurado que "todos los dispositivos que tenemos en este momento" de Guardia municipal y de la Ertzaintza estarán "especialmente vigilantes este fin de semana y a lo largo de toda la semana".

Asimismo, ha admitido la necesidad de "lanzar mensajes" en la actual situación de la pandemia a la ciudadanía, pero se ha mostrado convencido de que "también hay momentos en los que lanzar tantos mensajes o repetirse uno tanto, se pierde fuerza". "No es tan fácil porque, depende de quién sea el receptor, igual determinados mensajes pueden tener el resultado contrario del que uno espera y hay que tener cuidado", ha sostenido.

SIN PENALIZAR A LA JUVENTUD

De esta manera, el alcalde ha subrayado que no le gusta "en absoluto" que "se personalice tanto en la juventud" porque, en su opinión, "estamos generalizando de una forma inapropiada", ya que "hay comportamientos para todos los gustos en todos los tramos de edad".

Además, ha incidido en que "centrar tanto en la juventud" los mensajes de responsabilidad "puede ser contraproducente desde el punto de vista de cómo hacemos llegar el mensaje de la situación, que la tenemos que explicar con absoluta normalidad, y que creo que todos entendemos a estas alturas y las precauciones que tenemos que tener". "Tengo mis serias dudas de si eso lo estamos suficientemente bien", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de que, tras la reunión del próximo martes del LABI técnico se puedan aflojar algunas de las medidas en vigor para contener al virus, ha afirmado que le gustaría que "fuera así porque las circunstancias lo permiten".

"Siempre estamos, y ya llevamos mucho tiempo, a expensas de cuál es la evolución de la incidencia y sobre todo cuál es la evolución de la ocupación del hospital y de nuestro sistema sanitario. Por supuesto que me gustaría que hubiera una relajación de las medidas, pero que fuera porque las condiciones lo permiten", ha destacado.

VERANO DONOSTIARRA

Por otro lado, Eneko Goia ha asegurado que el verano en San Sebastián "va como se puede", teniendo en cuenta que "todos teníamos un poco la previsión de que probablemente estuviéramos en una situación un poco mejor que la que estamos".

"Está costando y se está haciendo largo, pero dentro de un orden no va del todo mal", ha señalado, al tiempo que ha apuntado la excepción de la climatología, que "está siendo terrible" en la capital guipuzcoana. No obstante, ha querido ver "el lado positivo de las cosas" y ha expresado que prefiere que, "aunque no salga mucho el sol, que haga el tiempo que hace aquí y no vivir otras situaciones que se están viviendo en Europa".

En esa línea, ha asegurado que los hosteleros donostiarras "no se quejan demasiado del tiempo" ya que la actividad y capacidad de atracción de Donostia "trasciende un poco de la climatología". "La ciudad tiene otras atracciones que hacen que la gente disfrute o nos visite y eso yo creo que está funcionando bastante bien, independientemente del tiempo", ha destacado.

Preguntado por las colas en el exterior de los restaurantes de la Parte Vieja que se están registrando estos últimos días, el regidor donostiarra ha considerado que es "una imagen curiosa" así como "una de las manifestaciones visuales más llamativas de la especial situación que estamos viviendo", pero "no es mala señal en el sentido de que indican que se mira por tratar de tener una serie de precauciones".

En esa línea, ha resaltado que no son únicamente los turistas que pernoctan los que llenan estos días las calles de San Sebastián, sino que la ciudad tiene "una enorme capacidad de atracción sobre todo su entorno" tanto de la propia Gipuzkoa, como de territorios vecinos y de Francia.

"Hay gente y se ve ambiente en la calle. Creo que es bueno, aunque en algún momento puede generar también inconvenientes, y desde el punto de vista del tráfico tenemos algunos momentos delicados, pero si tengo que elegir entre la foto de la ciudad vacía y la ciudad viva, me quedo con la ciudad viva", ha concluido.