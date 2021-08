Klasikoak del Festival de Cine de San Sebastián celebrará los centenarios de García Berlanga y Fernán-Gómez

La retrospectiva 'Flores en el Infierno. La edad de oro del cine coreano' sustituye tres de los títulos programados

SAN SEBASTIÁN, 23 (EUROPA PRESS)

La sección Klasikoak del 69 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 17 al 25 de septiembre en la capital guipuzcoana, conmemorará los centenarios de Luis García Berlanga y Fernando Fernán-Gómez con la proyección de 'Esa pareja feliz', 'La muerte y el leñador' y 'Manicomio'.

Según han informado desde el Zinemaldia, la sección Klasikoak, que el año pasado no se celebró por la pandemia de Covid-19, regresará en esta 69 edición con seis títulos -tres más que en 2019- dirigidos por Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, Fernando Fernán-Gómez y Luis María Delgado, Francis Ford Coppola y Bertrand Tavernier.

Los tres clásicos españoles, programados para celebrar los centenarios de García Berlanga y Fernán-Gómez, han sido ditigalizados y restaurados por Filmoteca Española.

El año en que se celebra el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, Klasikoak recuperará 'Esa pareja feliz' (1951), su debut como realizador, escrito y codirigido en colaboración con Juan Antonio Bardem.

Fernando Fernán-Gómez y Elvira Quintillá protagonizan la historia de un humilde matrimonio madrileño cuyos sueños de bienestar parecen hacerse realidad cuando ganan un concurso patrocinado por una marca de jabón.

La sesión de Berlanga contará con el pase previo de su cortometraje 'La muerte y el leñador' (1962), el tercer fragmento del filme colectivo Las cuatro verdades, basado en fábulas de La Fontaine. "El realizador valenciano, que consideraba este episodio como una de las historias más esperpénticas de su filmografía, escribió junto a su inseparable Rafael Azcona la historia de un organillero al que requisan el manubrio por no tener la documentación en regla", explican desde el Festival.

Klasikoak mostrará otra ópera prima, 'Manicomio' (1953), adaptación de cuatro historias de Poe, Kuprin, Andreiev y Gómez de la Serna que Fernando Fernán-Gómez codirigió con Luis Miguel Delgado.

Fernán-Gómez, de cuyo nacimiento también se cumple un siglo en 2021, protagoniza esta sátira ambientada en un psiquiátrico en cuyo reparto también figuraron intérpretes de la talla de Elvira Quintillá, Susana Canales, Julio Peña y María Asquerino.

Asimismo, se proyectarán dos largometrajes de los inicios de la carrera de Francis Ford Coppola en versiones restauradas por los estudios American Zoetrope.

Por un lado, la sección mostrará 'The Rain People' ('Llueve sobre mi corazón', 1969), con la que el realizador italoamericano conquistó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y abrió nuevos caminos para un género tan estadounidense como la 'road movie'. Protagonizada por Shirley Knight, James Caan y Robert Duvall, fue el primer largometraje escrito y dirigido en solitario por su director.

El otro filme de Coppola, cineasta que en 2002 recibió el Premio Donostia Especial 50 Aniversario, es 'The Outsiders: The Complete Novel', una versión extendida de 'The Outsiders' (Rebeldes, 1983), la adaptación de la novela juvenil de Susan E. Hinton. En 2005, el director reintegró 22 minutos de metraje que incluían un nuevo comienzo y un nuevo final más fieles al libro, al tiempo que enriqueció a los personajes que en su día interpretaron C. Thomas Howell, Matt Dillon, Ralph Macchio, Patrick Swayze, Rob Lowe, Diane Lane, Emilio Estevez y Tom Cruise, entre otras futuras estrellas.

Además, el nuevo montaje de la película que relataba la lucha de clases entre dos grupos de adolescentes de Oklahoma durante los años 60 contiene "una impactante nueva banda sonora de rock and roll con seis canciones de Elvis Presley y otros grandes de la música".

El Festival de San Sebastián también aprovechará Klasikoak para homenajear al cineasta Bertrand Tavernier, de quien se proyectará 'Ça commence aujourd'hui' ('Hoy empieza todo', 1999), una mirada al mundo de la educación que participó en Perlak y obtuvo el Premio del Público en San Sebastián.

La sesión será presentada por Thierry Fremaux, director del Festival de Cannes y del Festival Lumière de Lyon, además de albacea del realizador. Fallecido en marzo de este año, Tavernier concursó tres veces en la Sección Oficial del Festival: con 'Coup de torchon' ('Corrupción', 1982); con 'Capitaine Conan' ('Capitán Conan', 1966), que logró una Mención Especial del Jurado, y con 'Quai D'Orsay' ('Crónicas diplomáticas. Quai D'Orsai', 2013), que cosechó el Premio del Jurado al mejor guión y el Premio FIPRESCI.

Además de protagonizar su propia retrospectiva en 1999, año en que presidió el Jurado Oficial, participó en Perlak con 'Laissez-Passer' ('Salvoconducto', 2002) y con 'Holy Lola' ('La pequeña Lola', 2005), que nuevamente le granjeó el Premio del Público. Su última participación en el Festival fue con 'Voyage à Travers le cinéma français/ A Journey Through French Cinema' ('Las películas de mi vida, por Bertrand Tavernier', 2016), que inauguró la sección Zabaltegi-Tabakalera.

'FLORES EN EL INFIERNO'

Por otro lado, la retrospectiva 'Flores en el infierno. La edad de oro del cine coreano' incorporará tres títulos en sustitución de otros tantos que finalmente no serán programados por motivos técnicos.

Así, en lugar de 'Ma-ui gyedan/ The Devil's Stairway' (1964), 'Gwiro/ Homebound' (1967) y 'Hyu-il/ A Day Off' (1968), las tres dirigidas por Lee Man-Hee, el ciclo incluirá la proyección de tres dramas con trasfondo social: 'Lomaenseuppappa/ Romantic Papa' (Shin Sang-ok, 1960), 'Mabu/ A Coachman' (Kang Dae-jin, 1961) y 'Yeopansa/ A Woman Judge' (Hong Eun-won, 1962), que fue una de las primeras películas de la historia del cine coreano dirigidas por una mujer.

'Flores en el infierno' mantendrá en su programa "algunas de las más emblemáticas cintas de la época" como 'Hanyeo/ The Housemaid' (1960), considerada una de las obras maestras de la historia del cine surcoreano; crónicas "duras y realista"s de la vida en la Corea del Sur de posguerra como 'Ji-okhwa/ The Flower in Hell' (1958) y 'Obaltan/ Aimless Bullet' (1961); o clásicos del melodrama como 'Angae/ Mist' (1967).

Desde el Festival también han destacado la propuesta de 'film noir' con 'Geom-eun meori/ Black Hair' (1964) o el cine juvenil representado por 'Maenbal-ui cheongchun/ The Barefooted Young' (1964), así como 'Dumangang-a jal itgeora/ Farewell Duman River' (1962), una muestra del western manchú, género típicamente local sobre aventuras ambientadas en Manchuria e inspiradas en el western americano.

El Festival de San Sebastián y Filmoteca Española organizan esta retrospectiva de diez títulos de los años 50 y 60 en colaboración con Filmoteca Vasca y el Centro Cultural Coreano en España. Este ciclo, que en 2020 tuvo que suspenderse por la pandemia, se completará con un libro monográfico editado por el Festival y Filmoteca Española.