Un nuevo Laboratorio Transfronterizo de Cooperación investigará la enfermedad de Parkinson

SAN SEBASTIÁN, 29 (EUROPA PRESS)

El Campus Transfronterizo Euskampus-Bordeaux pondrá en marcha un nuevo Laboratorio Transfronterizo de Cooperación (LTC), denominado ComorPD, (Laboratory for Transborder Cooperation in Non-motor CoMorbidities in Parkinson's Disease), que se dedicará al estudio de la enfermedad de Parkinson.

En concreto, buscará descifrar las bases neuronales de las complicaciones motoras y no motoras provocadas por la enfermedad. Es decir, los problemas de movimiento y alteraciones neuropsiquiátricas, entre otros. Los responsables del proyecto son Cristina Miguélez, de la UPV/EHU, y Jérôme Baufreton, de la Universidad de Burdeos.

Este nuevo proyecto ha sido presentado en el marco del Euskampus Bordeaux Eguna 2021, que ha celebrado este viernes en San Sebastián su última jornada. Los Laboratorios Transfronterizos de Cooperación son estructuras que permiten que equipos de investigación del País Vasco y de Burdeos puedan trabajar de forma conjunta y "aumentar el valor añadido" de los resultados científicos.

Según han destacado desde la UPV/EHU, con este laboratorio, el primero del campo sanitario, ya son cinco los LTC en marcha. Los otros cuatro investigan en las áreas de química-física en la escala cuántica, fabricación avanzada, matemática aplicada, y hormigones sostenibles.

Además, en la jornada se ha presentado, en la actividad llamada plaza de proyectos, una muestra de más de 20 iniciativas conjuntas que dan cuenta de la diversidad de colaboraciones que mantienen la UPV/EHU, la Universidad de Burdeos y sus socios DIPC y Tecnalia.

Los responsables de esos proyectos han descubierto los logros y avances conseguidos a lo largo de los últimos 12 meses en áreas como la enseñanza de lenguas minoritarias, la resistencia a los antibióticos o diferentes aproximaciones a los problemas complejos y multidimensionales que la Covid ha puesto de relevancia.

La jornada ha comenzado con la sesión 'Mi proyecto en 180 segundos', en la que nueve estudiantes de doctorado en cotutela y de masters conjuntos han presentado sus trabajos de tesis doctoral y de fin de master "de forma amena y divertida en un tiempo máximo de 3 minutos".

En la sesión de clausura han intervenido Eva Ferreira, rectora de la Universidad del País Vasco; Manuel Tuñon de Lara, rector de la Universidad de Burdeos; Ricardo Diez, director de DIPC; Jesús Valero, director general de Tecnalia; Miren Artaraz, directora de Política y Coordinación Universitaria del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y Mathieu Bergé, consejero delegado de la Región de Nueva Aquitania.

En el acto se ha homenajeado a Manuel Tuñon de Lara, quien, como rector de la Universidad de Burdeos, impulsó el proyecto del campus transfronterizo desde sus inicios y ahora concluye su último mandato.