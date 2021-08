Otegi responde a Garaikoetxea que en EH Bildu "no sobra nadie" y no se pretende que "nadie desaparezca"

SAN SEBASTIÁN, 30 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha respondido al exlehendakari Carlos Garaikoetxea que en EH Bildu "no sobra nadie y nadie pretende que nadie desaparezca", porque es un "movimiento plural" y esa es su "virtud".

Otegi se ha referido en estos términos tras la Mesa Política de EH Bildu celebrada este lunes en San Sebastián, al ser preguntado por los periodistas sobre las afirmaciones realizadas este pasado domingo por Garaikoetxea que rechazó una integración de EA en EH Bildu que "lleve a la confusión con doctrinalismos incompatibles".

El dirigente de la coalición soberanista ha mostrado el "máximo de los respetos" con el exlehendakari y le ha asegurado que "en EH Bildu no sobra nadie". "Nadie quiere que nadie desaparezca, hay comunistas, socialistas, y socialdemócratas y soberanistas e independentistas, euskadunes y no euskaldunes, somos un movimiento plural. Esa es nuestra virtud, no es un problema, esa es nuestra riqueza", ha defendido.

A ello ha añadido que "no se trata de que desaparezca la cultura de nadie, sino de construir una nueva entre todas las culturas". A su juicio, eso es lo que está haciendo EH Bildu "y lo que premia el electorado cada vez que vamos a unas elecciones".

En este contexto, ha recordado que EH Bildu ha llevado a cabo "un proceso congresual con unas reglas de juego, con un criterio básico que es un militante un voto, es la gente la que decide".

Arnaldo Otegi ha realizado " una invitación a todos los progresistas, abertzales, soberanistas e independentistas de este país", porque la "casa" de EH Bildu "no está acabada de construir". "Seguro que hacemos cosas mal y cometemos errores, pero ¿qué es la obra de la especie humana sino eso?", ha opinado.

Además, ha subrayado que en una coyuntura política como la actual donde "el autoritarismo se está imponiendo en muchos sectores", se necesita "sumar, crecer, multiplicar y hacer un esfuerzo diario por construir grandes frentes, grandes bloques históricos sobre programas de mínimos, porque entre comunistas, socialdemócratas y socialistas es posible un programa de mínimos en términos económicos".

"Nadie creo que piensa que EH Bildu está proponiendo programas comunistas en la economía, porque estamos en un frente amplio que busca consensos sobre mínimos y esa es nuestra virtud", ha incidido. Finalmente, ha asegurado que en la coalición están "tranquilos y muy confiados en que seguimos siendo un instrumento útil y lo seguiremos siendo".