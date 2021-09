Un perro suelto mata a una cría de pavo real en el parque Cristina Enea de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 6 (EUROPA PRESS)

Un perro suelto ha matado este pasado fin de semana a una cría de pavo real en el parque Cristina Enea de San Sebastián, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra.

En declaraciones a los medios, la edil donostiarra de Ecología, Marisol Garmendia, ha lamentado las "actitudes incívicas" de algunas personas que provocan sucesos como éste.

Además, ha recordado que "los perros no pueden ir sueltos en parques, ni espacios públicos" y ha opinado que tener que recordarlo, a estas alturas, es "grave". En este contexto, ha pedido a la ciudadanía que "actúe con civismo y responsabilidad" y recuerde que "los perros no pueden ir sueltos en parque ni espacios públicos". "Lo ocurrido en Cristina Enea este fin de semana no puede volver a repetirse", ha incidido.