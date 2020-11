PP de Gipuzkoa denuncia que los hosteleros "pagan los platos rotos de la inacción" del Gobierno Vasco

SAN SEBASTIÁN, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Gipuzkoa, José Luis Arrúe, ha afirmado que los hosteleros están "pagando los platos rotos de la inacción" de un Gobierno Vasco que, "habiendo tenido tiempo, no ha hecho los deberes y no ha previsto medidas para ayudar al sector", tras decretarse el cierre de la hostelería vasca como medida para frenar el covid-19.

Para Arrúe, "no es de recibo que se les obligue a echar el cierre a las cafeterías, bares y restaurantes, sin proporcionarles al mismo tiempo un salvavidas al que agarrarse", en referencia a las medidas que este mismo sector "ha concretado y demandado".

"Los hosteleros no son irresponsables, los dueños de bares, cafeterías y restaurantes no son imprudentes a los que les da igual la salud pública, por el contrario, han acatado todas las medidas y se ven obligados además, en muchas ocasiones, a hacer "pedagogía" y llamar la atención a sus clientes cuando no las cumplen", ha remarcado.

El dirigente popular ha insistido en que "se han amoldado a todas las prohibiciones y restricciones, hasta que se les ha asestado la estocada final con el cierre de sus locales, de la noche a la mañana". Por ello, ha pedido que "esa rapidez que ha tenido el Gobierno Vasco para cerrarles el negocio, la tenga a la hora de ayudarles a afrontar esta situación".

A su juicio, Urkullu "no debería actuar a rebufo de lo que los hosteleros demandan, una vez ocurrido el desastre, debería anticiparse, es lo que se espera de un gobierno previsor y eficaz que ya va tarde", ha criticado Arrúe.

"Hablamos de hosteleros, de sus trabajadores, del género que han adquirido y tienen guardado en sus locales y que, probablemente, se eche a perder, pero también de distribuidores, proveedores, arrendadores, en definitiva, de 65.000 familias vascas que van a tener que subsistir como puedan", ha asegurado.

Finalmente, el presidente de los populares guipuzcoanos ha destacado que la hostelería "ha contribuido a sostener la economía vasca siempre" y ha considerado que "ahora toca ayudarle a ella". "El Gobierno Vasco tiene recursos, desde el PP de Gipuzkoa le pedimos que acuda al rescate, es de justicia", ha concluido.