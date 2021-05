San Sebastián acogerá del 7 al 12 de junio una nueva edición del festival de cine documental musical Dock of the Bay

SAN SEBASTIÁN, 20 (EUROPA PRESS)

La capital guipuzcoana acogerá del 7 al 12 de junio una nueva edición del Festival de Cine Documental Musical de San Sebastián, Dock of the Bay, con siete largometrajes a concurso.

La directora del certamen, Eva Rivera, ha reconocido en rueda de prensa que ha sido una edición "muy complicada" de organizar por la pandemia de la covid-19, pero ha reivindicado "una cultura segura" y un festival "presencial". En esta decimocuarta edición se proyectarán 23 documentales.

En esta edición, habrá siete largos a concurso. El lunes 7 arrancará con el estreno en España, 'Helmut Lachenmann: my way wiebke pöpel', un retrato fílmico personal del compositor Helmut Lachenmann, de 85 años, que ha dado forma a la música contemporánea durante los últimos 50 años con su muy singular 'Musique Concrète Instrumentale'.

El martes 8 estrenará la jornada 'Dima Punk', la ópera prima de la francesa Dominique Caubet donde cuenta las dificultades para seguir siendo Punk en Marruecos. Continuará el Festival con la ópera prima 'The Sound is innocent', un viaje audiovisual que explora el significado, la función y la importancia del mundo del sonido electrónico y experimental.

Otro estreno abrirá la sesión en los Cines Trueba el miércoles 9, la mexicana 'Fuera del camino', dirigida por José Permar, en la que un grupo de jóvenes músicos canta las hazañas de tres hombres que viven en la región más aislada del desierto de Baja California Sur. A continuación, se proyectará 'Poly Styrene: I am a cliché' de Celeste Bell y Paul Song, un retrato de la muerte del icono del punk Poly Styrene y líder de X Ray Spex. Su hija emprende un viaje a través del mundo y de los archivos de su madre para reparar su fraguada relación.

El jueves 10 se proyectará la película de Joan Porcel 'Sempre Dijous', un viaje entre las melodías mallorquinas y el trap de Barcelona, todo ello a través de los ojos y la voz de Julia Colom.La jornada del viernes 11 la componen la cinta española 'Subterranean' que muestra la historia de Pablo y Marieta, dos madrileños de 45 años que decidieron dejarlo todo para intentar ser estrellas del Rock.

CORTOS

En esta decimocuarta edición del Dock of the Bay se proyectarán ocho cortometrajes en una sesión conjunta que tendrá lugar el jueves 10 de junio en la sala 2 del Trueba.

Comenzará la sesión con 'A concerto is a conversation' y, a continuación, se proyectará 'A deer falling into the sea' de Marco Huertas. También podrá verse 'Canto porque tengo que vivir' sobre el cantaor Israel Fernández, y 'Entre el monte y la marisma', un retrato de Rafael de la Rosa Vega 'Camarón de Plata' y Juan Mendoza Portillo 'Juanillo'.

Continuará la sesión de cortometrajes con el documental 'Hacer una diagonal con la música' de la directora Aura Satz sobre la compositora electroacústica argentina Beatriz Ferreyra, pionera de la musique concrète junto con Pierre Schaeffer en las décadas de los cincuenta y sesenta. Por su parte, Tana Garrido participa con 'La tierra llama'. También se proyectará 'Os corpos' de Eloy Domínguez Serén. Para finalizar, se podrá ver 'Still hungry' de Elmer Guevara, que explora la escena de skate en Gijón, Asturias.

La sección Perfect Day volverá a recoger una selección de las películas documentales musicales más destacadas del panorama internacional. Se proyectarán ocho largometrajes que aún no se han podido ver en San Sebastián. El lunes 7 abrirá el Festival 'Sisters with transistors', ópera prima de Lisa Rovner donde realiza un homenaje a las pioneras electrónicas.

El miércoles 9 se proyectará 'Stop!' en los cines Trueba y 'Waiting for B' en el Dabadaba. En la jornada del jueves se podrá ver 'My friend Fela' un largometraje que ofrece una nueva perspectiva sobre el músico nigeriano Fela Kuti y el viernes se proyectarán 'Escuchando Niño Futuro' del donostiarra Andrés Daniel Sainz y 'Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer' en Dabadaba.

El sábado se proyectará la premiada 'The Mistery of the Pink Flamingo' del valenciano Javier Polo y el estreno europeo 'Summer of soul' del director Ahmir 'Questlove' Thompson que clausurará el certamen.