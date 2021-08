El Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián estrena del 1 al 5 de septiembre el musical 'Capullas?'

La programación de Donostia Kultura para el próximo mes incluye propuestas como conciertos de Matilda o el Loiola Vintage Festival

SAN SEBASTIÁN, 17 (EUROPA PRESS)

El teatro Victoria Eugenia de San Sebastián acogerá, del 1 al 5 de septiembre, el estreno del musical 'Capullas?', que aborda la vida y personalidad de cinco mujeres y trata temas de actualidad como el racismo o el feminismo.

Donostia Kultura ha avanzado la que será su programación del próximo mes con propuestas teatrales como este espectáculo que aborda temas como el racismo, el feminismo o el amor. Las funciones serán los días 1, 2, 3 y 5 a las ocho y el cuatro habrá una doble sesión a las siete y a las diez de la noche. Las entradas cuestan entre 28 y 20 euros.

También habrá propuestas teatrales en la calle con 'Indartsuak' de Circo Chosco, el día 1 en la plaza de Larrotxene a las cinco y media; 'Nudo' de Rojo Telón el día 3 en el frontón del Antiguo a las seis; y'Por hacer un favor' de Trapu Zaharra el mismo día en la plaza Blas Otero de Egia a las siete.

Además, del 2 al 5 se estrenará en el teatro Principal 'Yo soy el que soy', un espectáculo teatral basado en la autobiografía de Aaron Lee, nacido en Madrid y de raíces surcoreanas. Trapu Zaharra pondrá en escena el día 10 la obra en euskara 'Mesede bat egitearren' en el parque Harria de Altza a las seis. Por otro lado los días 10 y 11 en el Teatro Principal Khea Ziater representará 'Oymyakon: 101 gela' a las ocho y el 23 se podrá ver la obra 'Intimísimas' del grupo de teatro Pixkol@bis.

Ya en octubre San Sebastián acogerá del 1 al 3 su XXX Festival de teatro de bolsillo con diversos espectáculos teatrales de pequeño y mediano formato en espacios de la ciudad.

En lo que respecta a la danza el 2 de septiembre la compañía Dantzaz ofrecerá el espectáculo 'Basoa' en la plaza Blas de Otero de Egia a las siete. En el mismo espacio y a la misma hora un día después Chey Jurado y Akira Yoshida ofrecerán la coreografía 'Hito' a las siete y Larutan 'Out of the blue' a las siete y veinte. El día 11 Cielo Raso bailará 'HÂMAÏKÁ' a las siete en Gazteszena.

CONCIERTOS

Respecto a la propuesta de conciertos, el día 04 el grupo guipuzcoano Matilda tocarán en Bataplán a las ocho de la tarde. El día 10, Olimpia lo hará en el mismo recinto a la misma hora. Además, los días 11 y 12 la asociación lírica Sasibil ofrecerá la zarzuela 'La leyenda del beso' en el Victoria Eugenia a las siete.

El 17 de septiembre, el barrio de Loiola celebrará el Loiola Vintage Festival con Fermín Bouza y Black Gamba en el centro cultural a las seis y a las ocho y un día después habrá una clase magistral y concierto con El twanguero y Big Bog Railroad actuarán en Intxaurrondo. El día 30 Maite Larburu presentará su nuevo disco 'Krak' en Gazteszena a las siete.

Por otro lado, con motivo del 69 Festival de Cine de San Sebastián habrá diversas proyecciones de cine en las casas de cultura de la ciudad. Podrán verse filmes como 'Los padres de ella' o 'El origen del planeta de los simios', entre otros y el día 23 se celebrará la proyección XXXIII Bideoaldia. En lo que respecta a exposiciones, en el museo San Telmo podrá visitarse la de 'El viaje más largo. La primera vuelta al mundo', con visitas guiadas.

El citado espacio museístico acogerá también una charla sobre 'El cine con gafas violetas' el 7 de septiembre a las siete con Pilar Aguilar Carrasco y Laura Freixas y el 11 la presentación del fotolibro 'La traslación de la sirena' de Inma Barrio. Además, Juan López de Uralde hablará sobre la Ley de Cambio Climático el día 16 a las siete.

El día 16 habrá un recital de bertsos en Tomasene y el 16 una conferencia sobre Pirineos y viajes con Christian Ravier en Okendo, entre otras propuestas. Asimismo, la plaza Gipuzkoa acogerá desde el día 27 de agosto hasta el 12 de septiembre la Feria del libro antiguo y de ocasión.