Un total de once películas compiten por el XV Premio RTVE-Otra Mirada en el 69 Festival de Cine de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 13 (EUROPA PRESS)

Un total de once películas competirán por el XV Premio RTVE-Otra Mirada, que reconoce el cine sobre temas cercanos al mundo femenino, en la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián que se celebra en la capital guipuzcoana del 17 al 25 de septiembre. Concursarán cuatro títulos de la Sección Oficial, uno de New Directors, uno de Horizontes Latinos, dos de Zabaltegi-Tabakalera y tres de Perlak.

El jurado lo formarán Concepción Cascajosa, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE; la actriz Anna Castillo, y la periodista Rosa Zufia y el galardón se entregará el sábado 25 en la gala de clausura del Zinemaldia, según han informado sus organizadores.

De la Sección Oficial compiten por este premio cuatro títulos: 'Du Som Er I Himlen/ As In Heaven', de Tea Lindeburg (Dinamarca); 'Crai Nou/ Blue Moon', de Alina Grigore (Rumanía); 'Camila saldrá esta noche/ Camila Comes Out Tonight', de Inés Barrionuevo (Argentina), y 'Maixabel', de Iciar Bollaín (España).

En New Directors concursará 'Nich'ya/ The Unwanted', de Lena Lanskhin (Rusia), y en Horizontes Latinos, 'Noche de fuego', de Tatiana Huezo (México-EEUU-Uruguay-Alemania y Qatar).

De Zabaltegi-Tabakalera optan dos títulos: 'Cenzorka/ 107 Mothers', de Peter Kerekes (Eslovaquia-Ucrania) y 'Razzhimaya Kulaki/ Unclenching the Fists', de Kira Kovalenko (Rusia), mientras que de la sección Perlak son candidatas 'Benedetta', de Paul Verhoeven (Francia- Holanda); 'Ouistreham/ Between Two Worlds' (En un muelle de Normandía), de Emmanuel Carrère (Francia), y 'Titane', de Julia Ducournau (Francia-Bélgica).

Como en ediciones anteriores, el premio supone la adquisición de los derechos de antena de la película ganadora. Las cintas que compiten por el galardón son seleccionadas por el Festival entre las que se estrenan en cada edición. El año pasado fue premiada la película Never Rarely Sometimes Always (Nunca, casi nunca, a veces, siempre), de Eliza Hittman (Gran Bretaña-EEUU).

RTVE, Patrocinador Oficial del Festival de San Sebastián, se volcará un año más con el cine, a través de una programación especial en todos sus canales y en plataforma RTVE Play desde la capital guipuzcoana, y su participación en diferentes títulos que podrán verse en el certamen: 'Maixabel' y 'El buen patrón/ The Good Boss' (ambas con opciones a la Concha de Oro), 'La hija/ The Daughter', 'Josefina/ Josephine' y 'Competencia oficial/ Official Competition'.

Además, las cintas 'Érase una vez en Euskadi/ Once Upon a Time in Euskadi' y 'Mediterráneo/ Mediterraneo: The Law of the Sea' se estrenarán en dos galas organizadas por la Corporación en el marco del certamen los días 22 y 23 de septiembre.