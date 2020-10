Varios cientos de personas piden 'Cuidados de calidad y condiciones laborales dignas' en las residencias de Gipuzkoa

ELA y LAB denuncian que los servicios mínimos decretados para la jornada de huelga son "un escándalo" y los recurrirán judicialmente

SAN SEBASTIÁN, 6 (EUROPA PRESS)

Varios cientos de personas han secundado la manifestado que, bajo el lema 'Cuidados de calidad y condiciones laborales dignas' en las residencias de Gipuzkoa, han convocado este martes en San Sebastián ELA, LAB, Irauli Zaintza y Gipuzkoako Senideak, coincidiendo con la jornada de huelga convocada por ambos sindicatos por separado en el sector.

En declaraciones a los periodistas antes de iniciar la marcha, que ha recorrido las calles céntricas de la capital guipuzcoana, el portavoz de ELA, Txomin Lasa, ha recordado que han transcurrido seis meses desde que el sindicato aplazó la huelga que mantenían las trabajadoras debido a la pandemia.

"Tuvimos la responsabilidad y altura de miras que probablemente le falta hoy a la clase política y a los empresarios de este sector para atrasar una huelga después de 243 días en los cuales habíamos denunciado sobradamente que las condiciones laborales son esclavistas y que no es un sector que se dedica a los cuidados, sino que se dedica sobre todo a dar beneficios a las empresas", ha afirmado.

Lasa ha incidido en que, después de dos años de huelga, las trabajadoras "han tenido que soportar una pandemia con un montón de fallecidos" y ha lamentado la falta "empatía y sensibilidad" de las instituciones y las empresas, las cuales no han "dado solución a este tema".

"Lamentablemente nos hemos encontrado con lo contrario, con una Diputación de Gipuzkoa que defiende este modelo de residencias a ultranza, entendemos que lo haga así porque al final muchos de sus amigos empresarios comen de aquí, pero realmente no nos ha quedado otro remedio que salir a la huelga, a pesar de estar en la pandemia", ha resaltado el dirigente de ELA.

En esa línea, ha denunciado que en este momento las trabajadoras de residencias de Gipuzkoa "están peor que antes de la pandemia, con unas cargas de trabajo brutales y teniendo unas cargas emocionales y psicológicas muy duras".

SERVICIOS MÍNIMOS

Respecto a los servicios mínimos del 100% decretados por el Gobierno Vasco para esta jornada de huelga, Txomin Lasa ha considerado que es "un escándalo" y ha denunciado que "no hay derecho a huelga en las residencias de Gipuzkoa, y es un derecho fundamental".

A su juicio, este 100% "no es porque al Gobierno Vasco le preocupe realmente el cuidado de nuestros mayores, eso es la mayor mentira". "Es única y exclusivamente para coartar el derecho a huelga de las trabajadoras", ha censurado.

"Hoy, en día de huelga, estarán trabajando probablemente más personas que mañana o pasado, porque las empresas cuando no hay huelga lo que hacen es no sustituir a personal, no cubrir las bajas para ahorrarse dinero", ha criticado.

Finalmente, ha reprochado que el Ejecutivo vasco "no tiene intención real de que sea un sector de cuidados dignos y de calidad", sino que su "única obsesión" en este caso es que "no haya un conflicto laboral, que no contagie ese conflicto y que no consigamos un cambio de modelo que ponga los cuidados y la vida en el centro, y no los beneficios económicos".

"ENFADO"

La portavoz de LAB, Leire Ormazabal, por su parte, ha asegurado que han convocado la movilización para "demostrar el enfado" que tienen ante la orden de servicios mínimos con la que "siendo del cien por cien", el Gobierno Vasco "ha conculcado los derechos de las personas trabajadoras a ejercitar su derecho a la huelga".

En esa línea, ha resaltado que muchas trabajadoras no han podido sumarse este martes a la movilización porque "todas son servicio mínimo" y ha anunciado que el sindicato va a "denunciar jurídicamente" estos servicios mínimos".

La representante de LAB ha destacado, además, que las trabajadoras del sector van a seguir "peleando" porque, según ha dicho, "lo que ha quedado bien claro" es que si la situación en la que estaban tanto las personas trabajadoras en las residencias como los usuarios antes de la pandemia era "preocupante", ahora es "insostenible".

"Han muerto demasiadas personas en las residencias desde el inicio de la pandemia", ha lamentado Ormazabal, quien ha denunciado que el actual servicio público está gestionado por empresas privadas que "lo único que quieren es aumentar sus beneficios a costa de la salud de las personas trabajadoras".

De este modo, ha recordado que las empleadas de residencias "llevan desde 2012 sin un convenio colectivo que regule sus condiciones socio laborales" y ha insistido en que el sistema "hace aguas por todas las esquinas", por lo que ha demandado otro que sea "realmente público, universal y de calidad.

Asimismo, ha afirmado que LAB seguirá "peleando para cambiar este modelo de gestión" y para que las trabajadoras "no se tengan que dejar su salud trabajando y que las personas mayores reciban en los últimos años de su vida los cuidados que se merecen".

FAMILIARES

Finalmente, el portavoz de Gipuzkoako Senideak, Xabier Pierrugues, ha explicado que la asociación de familiares de usuarios de residencias de Gipuzkoa se unen, una vez más, a la protesta de los sindicatos porque "la situación se está haciendo muy dura" para sus familiares.

"Llevamos mucho tiempo con servicios mínimos, lo están pasando fatal, sobre todo con el coronavirus, y lo que queremos es que de una vez por todas la Diputación dé la cara y una solución a este conflicto que ya dura un montón de tiempo. Está falleciendo cantidad de gente durante el confinamiento y parece ser que no les importa", ha criticado.