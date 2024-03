Laura Ríos y su don para encontrar “planazos gratis” en @derutapormadrid

Las crónicas de Madrid se han escrito en los diarios. Sus imágenes se han registrado en miles de pinturas y fotografías históricas. Sus secretos los guardan los millones de habitantes que la han poblado a lo largo de los años. Pero en la actualidad todas estas labores son ejercidas también por personas que hacen de las recomendaciones en redes sociales su forma de vida.

Por ello, en Hoy Se Sale lanzamos la tercera entrega de una serie de entrevistas a influencers y creadores de contenido que descubren rincones ocultos y se atreven con los que están más a la moda, que prueban platos arriesgados y degustan los más tradicionales, que comparten sus experiencias de ocio más desenfadadas y sus intereses culturales más elevados. En definitiva, las cuentas que nos cuentan Madrid.

Hablamos con Laura Ríos, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y “enamorada de Madrid”. En su cuenta @derutapormadrid alcanza los 453.000 seguidores en Instagram y supera los 260.000 en TikTok. Asegura tener un don para encontrar planes gratis y geniales en la capital, un tipo de contenido en el que fue pionera.

En sus redes sociales se muestra como un libro abierto y sus seguidores destacan la transparencia como su mejor cualidad. Habla abiertamente de su salud mental y lucha cada día contra la publicidad encubierta y las falsas apariencias que caracterizan el mundo de las redes sociales. Una “casi gata” sin traje de chulapa que disfruta creando contenido, una ocupación que compagina con su trabajo principal como autónoma.

¿De Madrid de siempre o madrileña adoptiva?

Soy de Madrid de siempre. Nacida en Carabanchel. No soy gata porque ser gato hoy en día es como ser un unicornio, muy difícil de encontrar, pero casi gata.

¿Cómo comenzaste a crear contenido y cómo llegó a ser tu ocupación principal, si es que lo es?

Pues no, no es mi ocupación principal. Tengo dos trabajos más. Todo surgió porque no me cogieron en el último curso de la Escuela de Idiomas, cuando fui a apuntarme ya no quedaban plazas y no sabía qué hacer, yo siempre tengo que estar haciendo algo. En medio de todo esto, en enero de 2021, creé mi cuenta de @derutapormadrid. Yo ya había tenido un blog, pero lo dejé porque era mucha presión compaginarlo con el trabajo.

Comencé divulgando sobre historia de Madrid, que es lo que más me gusta, la contaba de una manera muy easy de entenderla y demás. De repente un día subí un plan gratis de los que yo hago siempre, el carillón del edificio Plus Ultra, y se hizo viral. Llevaba un mes y medio creando contenido y no hice nada especial en esa ocasión. Lo subí y dejé el móvil porque esperaba tener como mucho tres likes, pero al día siguiente me metí en TikTok y me habían subido miles de seguidores de golpe. Me abrumé muchísimo, fue una locura.

Ahí empecé a crear mi propio estilo y a dar a conocer más planes gratis. Era lo que yo hacía siempre, pero ahora le gustaba a la gente. Salíamos de una pandemia en la que la gente no tenía mucho dinero, habíamos sufrido todos ERTEs, EREs... y bueno, mil cosas más que hacían que la gente no tuviera el mismo poder adquisitivo. Pensé que hablando de planes gratis podía hacer que la gente de Madrid volviera a disfrutar del ocio por muy poco dinero. Diría que fui la primera en divulgar sobre planes gratuitos tan a full, vamos, pondría la mano en el fuego. Y si hablamos del concepto de “planazo gratis”, fui yo la que lo acuñé. Me considera la precursora de este tipo de recomendaciones gratuitas.

¿Te interesaba ya antes descubrir sitios nuevos y recomendarlos, eras la típica amiga que arrastraba al resto del grupo a bares poco conocidos o tiendas recién abiertas?

Mi chico dice que tengo un don para encontrar cosas gratis y geniales. Soy capaz de encontrar sitios que merecen mucho la pena y que no cuestan casi nada. Sitios guays de verdad, no como algunos que dicen que son la leche y luego son una bazofia. Efectivamente soy la típica amiga que tiene mil sitios guardados a los que ir a comer y planes por hacer, por supuesto.

¿Cómo es el trabajo de buscar nuevas joyas a recomendar? ¿En un primer momento era más una labor de buceo y ahora te llegan más propuestas de seguidores y de los propios establecimientos?

Al principio de todo lo que recomendaba eran mis sitios favoritos de Madrid, que poca gente conoce. Miradores gratuitos, palacios a los que puedes entrar... mis pequeños secretitos divulgados. Cuando ya conté todo eso, vino lo complicado, seguir contando planes que sean llamativos y accesibles. Para mí esto último es lo más importante, no me gusta recomendar sitios carísimos que luego no van a ser tan increíbles como parecen. Siempre me gusta estar enseñando sitios nuevos, exposiciones o nuevos planes, es una labor constante de búsqueda.

#gratis #planesmadrid #navidadentiktok #viajesentiktok #aprende #fy #foryou #parati #viral #recomendaciones #idea ♬ 2023 recap northernelg edit - nathaellabat @derutapormadrid MÁS INFO ⬇️ Top 10 Sitios GRATIS ✨♥️ Hoy os dejo los 10 sitios gratis que me han parecido más espectaculares este 2023!! Un recap de un año muy especial 🥲♥️ y lleno de lugares con magia! GU4RD4TEL0 para ir este 2024 😉 1. Palacio Santoña. Para ir gratis hay que pillar algún evento o expos que suelen hacer (la última fue hace un mes de una cosa de bodas, yo aproveché y pa’dentro que fui 🤭🤭💕💕). 2. Escuelas Pías. Horario gratis de 9:15 a 10 todos los días. 3. El Escorial. Esta maravilla está dentro, una visita súper recomendada. Se puede ir gratis miércoles y domingos de 15 a 18h. 4. Oasis secreto en Moncloa. Manantial de la salud del Arroyo. Un remanso de paz 💕 5. Nuestra capilla Sixtina. San Antonio de los Alemanes L-S a las 18 y D a las 12 en horario de misa 😉 y si no cuesta 5€, pero pudiendo ir gratis 🤭🤭 6. Biblioteca del Senado. Se hacen visitas a la cámara todo el año :) en su web puedes coger entradas gratis. 7. Palacio de la Bolsa. Salen entradas en su web el 8 de enero!!! 8. Cúpula más GRANDE de España. Es San Francisco el Grande y se puede ver gratis los sábados 🥰 9. La escalera del Cuartel general de la Arm4d4. Se puede ver gratis junto con el Museo Naval los sábados 11:30, no requiere reserva previa 😉 10. Palacete de Laredo en Alcalá de Henares. Puedes coger entradas gratis con Bienvenidos a Palacio o si no puedes esperar, entrar es donativo de 1€ ¿Con quién vas a ir a todos estos sitios este 2024? ⬇️🥰♥️ #madrid

Yo en un primer momento no acepté colaboraciones, me llegaban decenas de propuestas todos los días y no contestaba a ninguna. Un día, mi chico me dijo: “Laura, nos gastamos 500 euros al mes todos los meses en comer fuera de casa”. Era insostenible y no podíamos seguir con eso. Yo soy autónoma y mi sueldo no es lineal, hay meses que gano más y meses que gano menos. Mi chico me dijo que mantuviera mi esencia pero que empezara a coger alguna colaboración, aunque fuera una al mes.

Decidí seguir manteniendo la libertad de publicar en mi cuenta el contenido que yo quisiera, pero siendo consciente de que mi economía se estaba viendo resentida y empezando a seleccionar las propuestas que más se asemejaban a lo que yo hacía. Hace dos años de esto. Antes yo no cogía colaboraciones ni aceptaba invitaciones, todo me lo pagaba yo. Ahora me pago el 90% de los planes que enseño en mi cuenta, me gusta mantener mi independencia.

Y luego llega la parte fundamental de lo que hacéis, lo que aporta el punto diferencial: comunicar esas recomendaciones con un estilo propio. ¿Qué crees que caracteriza al tuyo, qué rasgos de tu personalidad atrapan a la gente?

Mi transparencia. Creo que en redes sociales hay mucha gente que se vende, literalmente. Hay mucha publicidad encubierta. Estoy totalmente en contra de esto y es algo que lucho por cambiar cada día. Cuando hago una publicidad siempre lo pongo en letras grandes para que se vea. Cuando me han invitado a algún sitio, también lo digo. Y si no me gusta, lo cuento tal cual. Parece que no se puede ser honesto y dar tu opinión si te invitan a algo. No tengo ningún tipo de problema para decir si me ha gustado o no cualquier colaboración. Intento poner mi granito de arena para acabar con la hipocresía en un mundo en el que solo importa la apariencia.

El estilo está muy marcado también en la propia manera de comunicar en redes, ¿cómo te adaptas a este lenguaje digital que se actualiza constantemente?

Creo que es estar mucho tiempo en redes. Al principio se llevaban mucho los vídeos con voz en off o texto, ahora están triunfando un formato más cercano, en el que te grabas mirando a cámara y cuentas las cosas. A mí me cuesta bastante grabarme, pero es algo en lo que estoy trabajando, por eso suelo optar por hacer un mix entre estos dos tipos de vídeos. Es algo progresivo, porque cuando sueles grabar de una manera y de repente das un giro de 180 grados en tu contenido, puede que tu audiencia no te reconozca. Creo que si se hacen las cosas paulatinamente, al final encajan. Eso sí, hay que hacer por adaptarse.

¿Has conseguido vivir de esto? ¿Qué es lo más difícil en el proceso?

Yo dejé el trabajo en el que llevaba ocho años cuando llevaba seis meses con esta cuenta. No tuvo nada que ver con las redes sociales, fue por un problema de salud mental. Tenía ansiedad y depresión, no es ningún secreto, hablo abiertamente con mis seguidores sobre este tema. Dejé mi trabajo y comencé como autónoma, pero en algo que no tenía que ver con mis redes sociales. Con mi cuenta empecé a facturar bastante más tarde.

Trabajo llevando las redes sociales de dos negocios y estoy muy cómoda compaginándolo con mis redes sociales, pero hay que reconocer que como autónoma se gana muy poco. Gracias a la mi cuenta puedo tener un nivel de vida normal. Tampoco facturo mucho por mis redes sociales, más que nada porque yo no quiero. Tengo una vida normal, vivo en Madrid, pago una hipoteca como todo hijo de vecino. Hay gente que puede facturar más de cinco cifras, no es mi caso.

Si me preguntas sobre lo más difícil del proceso, yo vengo de un proceso de superar la depresión y la ansiedad. A mí las redes me dan muchas alegrías, pero también hay mucho hate. Yo ya convivía con la ansiedad antes de dedicarme a esto, pero algo que me ha costado mucho es separar la Laura de redes sociales de la Laura real. Mi mayor problema es que cuando me hacen un comentario negativo me lo llevo a un terreno personal. Yo sé que no valgo menos como persona por algo que me digan o por no tener muchas visualizaciones en un vídeo, pero hay que aprender a separarlo.

Esto es la parte mala, pero tengo que decir que solo tengo palabras de cariño para la gente que está ahí. Hace unos meses tuve una recaída de mi depresión y tuve que dejar las redes unas semanas. Cuando volví tenía muchísimos mensajes de apoyo y quise agradecérselo a todos mis seguidores contando cómo me encontraba. Entre las respuestas había muchas palabras bonitas, pero justo había un mensaje en el que me decían: “¿Tú no estabas mala?” Me dolió mucho leer eso y le contesté con total educación que no estaba mala, tenía una enfermedad llamada ansiedad agua crónica. Ese tipo de comentarios existen, pero intento ver el 99% de personas buenas que existen.

¿Cuál dirías que es el momento más ‘top’ que has vivido hasta ahora gracias a tu trabajo en redes sociales?

Se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que me llevaban a Francia a uno de los mejores buffets que existen, está en Narbona. Cuando de repente me vi viajando en tren con otros compañeros influencers, dije: “¿Qué hago yo aquí?” Esto es con lo que más flipé. A veces me siento un poco desubicada, es una locura.

Pero sinceramente, lo más bonito de todo es encontrarme con la gente por la calle y que me paren. Creo que es lo más bonito de todo, independientemente del trabajo.

¿Hay joyitas secretas que prefieres guardarte para ti en vez de publicarlo, como la chef estrella que guarda la receta de la abuela?

Una cafetería. Hay una cafetería que me gusta mucho su café y siempre que paso por allí tengo que entrar, aunque sea un descafeinado. Más allá de eso no me guardo ninguna, creo que he compartido todas. Sí que es verdad que tengo muchos vídeos ya grabados del año pasado que publicaré este porque por timing no puedo publicarlos. A veces surgen planes más efímeros y tengo que guardar contenido que no caduca para otras ocasiones. Por ejemplo, el vídeo que publiqué por el Año Nuevo chino es de 2023, las imágenes las grabé en aquel entonces para poder utilizarlas este año. Muchas joyitas que pronto dejarán de ser secretas.

¿Cómo valoras a grandes rasgos la oferta cultural, artística y gastronómica de Madrid?

Yo estoy enamorada de Madrid, se me nota. No puedo evitarlo, me encanta. Yo no creé esta cuenta para forrarme, lo hice porque realmente esta es mi pasión y eso se nota muchísimo en mi contenido. Madrid es muy top, siempre tienes una exposición, cine rebajado de precio, planes... vas por la calle a las cuatro de la mañana y te encuentras gente, a las cuatro de la tarde, igual. Oferta cultural diez de diez.

Mucha gente cae en el tópico de que Madrid “ya tiene de todo”, ¿crees que es difícil ser original a la hora de abrir un negocio, montar un restaurante o crear nuevas propuestas de ocio?

Bajo mi punto de vista parece que ahora todo el mundo tiene que darle el plot twist a las cosas y si de repente estás cenando y no te aparece un mago por la derecha, fuego por la izquierda y la mesa da vueltas, parece que no vale la pena. Es verdad que estas cosas dan un valor añadido, pero no es lo más importante.

Hace un año fui a un sitio que me invitaron y era alucinante, precioso, pero la comida era normal tirando a mala y encima, caro. Está bien ser original pero es importante mantener la calidad antes que cualquier otra cosa.

En cuanto a ocio, ¿crees que le falta algo a Madrid? Y si es así, ¿qué debería tener?

A nivel cultural que podría ser más accesible. Hay mucha demanda y poca oferta a veces. Por ejemplo, las visitas que organiza patrimonio para subir a miradores o palacios son un par de veces al año y mucha gente se queda sin poder ir porque se agotan rápido las entradas. Parecen los juegos del hambre. Si invirtieran más dinero en ampliar la oferta de este tipo de planes mejoraría muchísimo.

¿Cuál es el plan que más te ha sorprendido últimamente?

Soy muy fan de Harry Potter, de los libros, no de las películas. Me gustaron mucho las Escuelas Pías, yo lo denominé la biblioteca de Harry Potter. También me gustó mucho la escalera del Cuartel General de la Armada. Iba paseando y me topé con ella, son cosas que no te esperas y de momento te impresionan.

Como curiosidad, en ese edificio vive gente y me parece alucinante poder pasar por ahí cada día. También me encantan todos los planes que tengan que ver con amigos, solecito y tapas.

¿Y el que más te ha decepcionado?

No te sabría decir, siempre me intento quedar con la parte buena de las cosas. Cuando algo cultural es gratis y accesible pienso que no me puedo quejar porque lo están haciendo desde el cariño.

A partir de mayo Madrid se llena de fiestas cada fin de semana, ¿cuáles dirías que son tus favoritas?

Me gustan, pero no voy mucho. Hay mucha gente y me agobio, pero esto me lleva pasando años. Las disfruto más por la tarde que por la noche, soy una yaya, nunca he pisado un after. Creo que por la tarde siempre hay más buen rollo. Tampoco me gustan las que son en callejuelas, prefiero sitios abiertos como la Pradera. Este año me he propuesto ir a San Isidro con mi primer traje de chulapa. Siendo de Carabanchel es un delito no tener uno. Gustarme me gustan todas, pero San Isidro me encanta. Reparten comida gratis, hay conciertos chulos... Lo tiene todo.

Si tuvieras que quedarte con un rincón natural o monumental de la ciudad, un plato de algunos de sus restaurantes y un espacio cultural, ¿cuáles elegirías?

Respecto al rincón natural me gusta muchísimo Rascafría, es espectacular. Hay varias cosas para ver como el bosque finlandés y unas cascadas impresionantes. Es asombroso. Me encanta la naturaleza y hacer rutas por allí es súper guay.

A nivel cultural podríamos decir que el Palacio de Cibeles. Compagina lo bonito con lo cultural, hay siempre exposiciones gratis para disfrutar. Me encanta. Siempre que paso, tengo que entrar. También me gusta mucho la Sala Canal de Isabel II, cerca de Ríos Rosas. La mayoría de las exposiciones son gratuitas. La primera vez que fui subí a la parte de arriba y me encontré con un cine secreto que me dejó impresionada.

Como rincón monumental, Casa Palazuelo me encanta, pero lo han puesto ahora de pago. Antes entraba la gente pidiéndole permiso al conserje, pero ahora hay que pagar. Aprovecho para lanzar una reivindicación y pedir que se pueda volver a entrar gratis a Casa Palazuelo o pagando un precio simbólico, no 15 euros como cuesta ahora.

Como restaurante siempre recomiendo La Primera. Es un sitio en el que aciertas sí o sí. Cuando voy siempre pido que me pongan en un lado desde el que se ve Gran Vía, es muy romántico. Está bien de precio, unos 20 o 25 euros por personas y se come genial. Las croquetas son increíbles y la tarta de queso hay que pedirla nada más llegar porque se agota de lo buena que está.