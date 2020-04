Dar a luz en estado de alarma

Me llamo Rut, vivo en Ibiza con mi marido, Toni, y este 18 de marzo fuimos padres de un niño precioso al que hemos llamado Èric. Cuando sea mayor le contaremos que nació en medio de una situación de alarma nunca antes vivida causada por una pandemia de una enfermedad llamada COVID-19. Lo mismo que hemos visto en muchas películas, pero hecho realidad.

Los últimos días de embarazo y el hecho de parir en estado de alarma fue un factor que ha añadido un punto más de intranquilidad a lo que supone alumbrar a tu primer hijo: la última revisión de la matrona fue por teléfono y solo acudí al hospital para el control de monitores. También la renovación de mi baja laboral se hizo telefónicamente y fue mi marido al centro de salud a por el documento, ya que mi médico de familia me dijo que yo no debía acercarme por ahí. Por el hecho de estar embarazada estaba en el grupo de riesgo, pero además tengo asma bronquial y en el pasado ya sufrí una gripe, una neumonía y algunas bronquitis. Por eso sé que cualquier precaución es poca y me molesta mucho la inconsciencia de la gente que no se toma en serio la cuarentena o el confinamiento. ¡Los que hemos sufrido y sufrimos patologías respiratorias sabemos que estos virus no son ninguna broma!

Volviendo al embarazo, los inconvenientes llegaron cuando el lunes 16 se apreció en una ecografía que el líquido amniótico aparecía turbio y en el control de frecuencia cardíaca del bebé hubo un descenso puntual del latido. No era algo excesivamente preocupante, pero quisieron repetir los monitores el día 17 y dado que no se aclaraba el problema, la doctora me propuso la inducción al parto para el viernes 20, vista la situación y sobre todo por el estado de alarma. Acudir a urgencias en el hospital nos ponía en riesgo a los dos, así que era mejor programarlo todo.

Pero la naturaleza quiso que el parto se desencadenara ese mismo día 17 de marzo. Y acudimos a urgencias al hospital con todas las precauciones extra: manteniendo la distancia de seguridad, sin tocar nada y respetando el acceso restringido a un solo acompañante (siempre la misma persona) y con las visitas de familiares y amigos prohibidas.

En mi caso en particular, Èric no es un bebé sobrado de peso (nació con 2.860 gramos) y no se ha enganchado bien al pecho. Mi intención era optar por la lactancia materna, pero ante el temor a la pérdida de peso de mi hijo y la situación agravada por el estado de alarma, me he decidido por los biberones. Me ponía muy nerviosa que el niño no mamara y él también se inquietaba mucho. Si no estuviésemos confinados, yo podría acudir a mi centro de salud todas las veces necesarias para recibir la ayuda de mi matrona y del grupo de lactancia, pero ahora no es posible. Solo la matrona y la pediatra vendrán a nuestra casa para las revisiones médicas. Y espero que todo esté bien y no debamos acudir al hospital.

A pesar de todo esto, estamos sanos y muy felices con nuestro hijo, y estoy segura de que todo saldrá bien porque tenemos a nuestra disposición a un personal sanitario que hace todo lo que puede y más para atendernos siempre con una sonrisa en la cara. Son nuestros ángeles de la bata blanca y les debemos todo nuestro respeto y el máximo agradecimiento por cuidarnos. No olvidemos que ellos también tienen abuelos, padres, hijos, hermanos... pero están dispuestos a todo lo que haga falta para salvarnos.

Así que por ellos en especial y por todos solo tenemos que hacer una cosa muy simple: quedarnos en casa.

