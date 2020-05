Mi hermano, ciego y con ausencias mentales, no tenía el virus pero murió sin que pudiéramos estar a su lado

Mi hermano no tenia coronavirus pero fue una víctima de él. Yo quiero contar nuestro paso tan doloroso por esta desgraciada situación. Mi hermano tenía 83 años y era ciego, además tenía algunas ausencias mentales a ratos, otros momentos no. El 8 de abril, en pleno confinamiento, tuvimos que llevarlo a urgencias, estaba deshidratado y tenía fiebre. Esto le ocurría de vez en cuando y lo superaba, nosotros no lo dejábamos nunca solo, siempre estábamos a su lado día y noche.

Esta vez no, desapareció de nuestra vista y no lo volvimos a ver hasta la víspera de su muerte. Estuvo un mes entero solo, sin visitas, sin compañía de nadie. Le hicieron el test dos veces y salió negativo. Pero ni aún así nos dejaron acompañarle. No veía y no sabía dónde estaba, pudimos hablar con él un día por teléfono gracias a la caridad de una enfermera y nos dijo que estaba solo y abandonado. No entendía lo que pasaba.

Fue empeorando, no remitía su gravedad, se fue apagando, la soledad empeoró su situación, se cansó de esperar. Ya por teléfono no podía hablar. Nosotros queríamos verlo, sus hijos, todos nosotros estábamos desesperados. Al final el día 4 de mayo conseguimos que nos dejaran verlo, uno a uno sus dos hijos y yo. Lo vimos ya muy mal y casi inconsciente. Me despedí, sabía que nunca más lo vería, le quedaba poco tiempo.

Pero tuvimos que dejarlo allí solo. Se murió de madrugada, no estábamos a su lado. No sé que pasó por su mente en sus últimos momentos. Y no sé cómo podré vivir con esto. El dolor que se siente no se puede describir. Esta es la historia, no tenía el virus pero fue víctima de él. Nosotros también lo fuimos.