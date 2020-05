El boletín del coronavirus: la cuarentena para viajar a España, una alternativa a los tests y el archipiélago donde no ha llegado el virus

📊La tendencia. Otras 176 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidad. Hay un repunte respecto al día anterior, lo que habitualmente sucede los martes por los retrasos en la notificación de casos del fin de semana.



La mayoría de las hospitalizaciones y personas fallecidas se concentran en Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha. Para los nuevos contagios hay que esperar unos días porque la Comunidad de Madrid actualiza los datos diarios a posteriori.



La mejor noticia llega de La Rioja, Murcia y Baleares, que no han registrado ningún caso nuevo en el último día. Además, Murcia no tuvo ningún muerto. La Rioja y Baleares, una persona fallecida en cada comunidad.



Fernando Simón, director del centro de coordinación de alertas sanitarias, dijo que estamos "en las últimas fases de este primer periodo", pero hay que estar alerta porque los datos también indican que todavía hay contagios nuevos. "Llegar a cero va a ser difícil", dijo. El objetivo es ahora al menos estar por debajo de 100 nuevos contagios cada día y la prioridad es asegurar la capacidad de detección precoz del sistema de salud.



✈️Cuarentena para viajeros.A partir del 15 de mayo, las personas que visiten o vuelvan a España desde otro país, sean españolas o no, tendrán que guardar 14 días de aislamiento en su domicilio o alojamiento desde el día siguiente de su llegada a España. Sólo podrán salir a comprar comida y medicinas o por causa de fuerza mayor. Tendrán que rellenar un formulario al llegar con sus datos para que las autoridades los puedan localizar y comprobar que están cumpliendo con la cuarentena. Quedan excluidos transportistas, tripulaciones y sanitarios que no hayan estado en contacto con infectados. Esta medida durará mientras dure el estado de alarma.



📃 La orden ministerial publicada en el BOE.

👉Otros países están tomando medidas parecidas. Reino Unido ha anunciado que impondrá una cuarentena a visitantes o residentes que vuelven desde junio.

🇪🇺 La Comisión Europea hará hoy sus propuestas de cómo viajar dentro de la UE en los próximos meses, gradualmente y en particular "entre regiones" consideradas seguras, según explica Andrés Gil, nuestro corresponsal en Bruselas.



📝Nombres de los infectados. Las comunidades autónomas tienen que comunicar a partir de ahora al Ministerio de Sanidad el nombre de los pacientes infectados con coronavirus y aportar datos personales para identificar el posible lugar de contagio y ayudar al rastreo de sus contactos. Aquí lo explica Civio.



📱De momento, en España el rastreo depende de la memoria y la voluntad de cada infectado para alertar a sus contactos. Pero ya hay una app que puede facilitar la tarea que ha desarrollado la Escuela Politécnica Federal de Lausana y que se va a probar en Suiza, como nos cuenta nuestro reportero de Tecnología Carlos del Castillo en este artículo.



La experiencia de Islandia, que ya tiene app de rastreo, indica que lo mejor es combinarla con las llamadas y entrevistas personales.



🏷 Prohibidas las rebajas en tiendas físicas. El Gobierno prohíbe las rebajas en tiendas este verano para evitar aglomeraciones en espacios interiores, uno de los principales contextos de contagio. Se podrán seguir ofreciendo productos rebajados online.



🇮🇹 Hasta 500 euros por bici. El Gobierno italiano ha aprobado una ayuda para fomentar el uso de la bicicleta y el monopatín en lugar del transporte público, posible foco de contagio. Pagará hasta 500 eurospor los gastos de este medio a las personas que residan en localidades de más de 50.000 habitantes.



⚖️Gestionar el riesgo.Este artículo (en inglés) de una profesora de salud pública de Harvard destaca algunas lecciones de gestión del riesgo de la epidemia del SIDA. La solución entonces no era la abstinencia sexual, sino informar bien a la población de cómo minimizar el riesgo y explicar qué era más peligroso. Ahora propone de igual manera una campaña más detallada sobre las actividades más arriesgadas (como estar en una oficina, un supermercado o un restaurante en espacios interiores o hacer una reunión en una casa) y las menos arriesgadas (como pasear o tener una interacción breve al aire libre con cualquiera).



🏝Un lugar sin coronavirus. Nuestra reportera Clara Giménez ha hablado con el administrador de Tristán de Acuña, un archipiélago británico en mitad del Atlántico sur y uno de los pocos territorios del mundo que no ha tenido casos de coronavirus. Hasta allí se llega sólo en barco y ya han vetado la llegada de cruceros de Argentina o Sudáfrica. Se considera el lugar habitado más alejado de cualquier otro habitado. Tiene 253 habitantes ahora mismo. Ya han hecho el recuento de que 16 están ahora fuera del territorio: 9 están en Reino Unido y 7 en Sudáfrica. Todos los isleños están sanos, pero alerta.



👩🏻‍💻Teletrabajo para siempre.Eso propone el consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey. De momento, el trabajo en remoto continuará para todos al menos hasta septiembre, pero la opción de teletrabajar continuará para siempre incluso aunque las autoridades sanitarias recomienden volver a la oficina. A excepción de personas que tengan tareas que requieran presencia física como el mantenimiento de servidores, la mayoría puede trabajar sólo desde casa.



💪🏼 Algo bueno. Investigadores del King's College de Londres y el Hospital General de Massachusetts llevan semanas recogiendo los síntomas de personas que sospechaban tener el coronavirus en Reino Unido y Estados Unidos e informaban de su evolución (y el resultado de sus tests) en una aplicación. Así, por ejemplo, concluyeron que la pérdida de olfato y gusto era un indicador más fuerte de posibles positivos que otros síntomas más citados, como la fiebre y la tos. Con esta información, sostienen que su modelo de seguimiento puede predecir casos de coronavirus de personas con síntomas más rápido y de manera más masiva que los tests.