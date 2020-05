Entre el temor y el aguante, entre la desolación y la fuerza para contribuir a que todo pase

Día 1 del estado de alarma.

Tengo más de 60 años. A nuestra edad, quién nos lo iba a decir. Pasamos nuestra infancia con las secuelas de una posguerra, la juventud sintiendo y percibiendo los últimos coletazos de una dictadura que nos arrebató libertad y cultura, que nos metió la semilla de la culpa, la represión del sexo. ¡Un desastre! Y aún así sobrevivimos, como supervivientes. Nos curtimos en exigencias, en disciplinas, en valores de oposición hacia todos aquellos que nos quisieron aborregar la inteligencia.

Si miramos para atrás, cuánto hemos vivido, y a nuestra forma luchado, para que no nos rompieran los sueños, ni secaran los deseos. ¡Y ahora esto! Como si de una película de ciencia ficción se tratara, a pesar de los días transcurridos sigo con una extraña rareza. Ha llegado la amenaza más imprevisible que previsible que nuestras mentes y principio de realidad pueden asimilar.

Es la angustia de lo desconocido, de la amenaza de un enemigo invisible, del que no sabemos casi nada, que no sabemos si nos atrapará con sus garras minúsculas, microscópicas, pero a lo mejor letales. Es la preocupación por la salud, por lo económico, laboral, etc. Es la angustia por no poder controlar casi nada. Solo podemos guardar las distancias, encerrarnos en un retiro forzoso, y lavarnos a fondo las manos.

Mientras, esperamos a que los días y la ciencia nos libere de esta pesadilla, de este mal, que aún no sé si nos hemos provocado como especie por despreciar tanto la vida del planeta. Es un tiempo tan raro que a veces camino entre el temor y el aguante. Otras entre la desolación y la fuerza para contribuir a que todo pase.