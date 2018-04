El multimillonario (y polémico) negocio de inventar un remedio contra la resaca

Una noche de diversión puede convertirse en una insoportable jornada de resaca. Para combatir este malestar, más allá de los típicos remedios de atiborrarse a agua y descansar todo lo posible (los efectos de la resaca suelen desaparecer a las 24 horas), varias startups han desarrollado nuevos productos que prometen recuperar el bienestar en un abrir y cerrar de ojos.

Uno de los más populares es el revitalizante Morning Recovery. Fue la idea de Sisun Lee, un canadiense de origen surcoreano que trabajaba en Estados Unidos como gerente de producto en Tesla y antes había ocupado puestos similares en Uber y Facebook. " Las personas que me conocen saben que estoy obsesionado con la productividad", asegura. Y muchas veces, como podía comprobar en su entorno, la diversión mermaba esta cualidad. El remedio lo encontró en un viaje a su tierra natal, Corea del Sur.

Allí, "meca del trabajo y el juego duro", vio cómo los lugareños, tras pasar la noche bebiendo alcohol, estaban como nuevos al día siguiente y se presentaban en sus puestos de trabajo dispuestos a darlo todo. La razón era que, después de la diversión, tomaban unos suplementos que les devolvían la vitalidad y se sentían igual que si la noche anterior la hubieran pasado descansando. Así que, de vuelta a Estados Unidos, Lee pensó en crear algo parecido.

El resultado es la startup 82 Labs, con sede en Los Ángeles, y su producto Morning Recovery con el que, a través de una campaña en Indiegogo, ha conseguido recaudar más de 250.000 dólares (más de 200.000 euros) en solo un mes.

No es el único revitalizante del mercado que promete resultados milagrosos. El último en surgir ha sido YourSaint, que desde el pasado diciembre se comercializa en Europa y dice eliminar la resaca en media hora. Su responsable, Jorgen Koefoed, asegura que permite "disfrutar de la vida al máximo y, a la vez, ser productivo al día siguiente".

Otros como Before Elixir, Resqwater, First Aid Shot Therapy o las curas de la clínica Hangover Heaven también creen tener la fórmula perfecta contra este malestar. Aunque no hay duda que la mejor fórmula para no padecer es mantener abstemio, estas compañías han visto en el consumo de alcohol y sus consecuencias una gran oportunidad de negocio.

Cuáles son sus ingredientes

El remedio YourSaint es una mezcla de vitaminas, minerales e ingredientes como jengibre, semillas de uva, setas shitake y taurina. Según YourSaint, la combinación de todos ellos nos alivia en esos días malos. Para que tenga efecto, de acuerdo con sus creadores, deberás mezclar de 4 a 7 gotas en medio litro de agua y tomarlo una hora antes de beber y antes de acostarte.

Sin embargo, la ciencia no avala el gran efecto que promete YourSaint. Si bien es cierto que el jengibre alivia los dolores estomacales o que las semillas de uva son antioxidantes, los estudios no han contrastado que funcionen bajo los efectos del alcohol. Además, sobre la taurina, un compuesto famoso por las bebidas energéticas y que ha creado gran polémica por su peligrosidad, también hay visiones contrapuestas.

Mientras que la Administración Nacional Sueca de Alimentos pidió a los consumidores que evitarán tomar bebidas energéticas con este ingrediente mezcladas con alcohol o después de intenso ejercicio, YourSaint dice que es buena para “elevar la producción de energía y combatir la inflamación”. Por su parte, investigadores de la facultad de Farmacia de la Universidad de Londres estimaron que la taurina podía revertir el daño hepático provocado por el alcoholismo.

YourSaint, en frascos de diferentes tamaños, se distribuye desde Copenhague (Dinamarca)

Para crear Morning Recovery, Lee comenzó investigando por su cuenta. Entonces vio que el ingrediente que triunfaba entre los coreanos era la dihidromiricetina(DHM), un compuesto extraído del árbol japonés Hovenia dulcis (también conocido como árbol de las pasas). Para contrastar la sabiduría popular, Lee decidió acudir a expertos. En la Universidad del Sur de California encontró a la doctora Jing Liang, una de las más destacadas expertas en el tema, quien junto con su equipo de la Facultad de Farmacia apoyó la iniciativa desde el principio y ayudó a Lee a encontrar la fórmula precisa.

Como explica en su web, el DHM "acelera la descomposición de las toxinas" producidas por las bebidas alcohólicas y "ayuda a minimizar el ‘efecto rebote' que el alcohol tienen en el cerebro". Aunque no es el único ingrediente de este remedio. El Morning Recovery también cuenta con vitaminas C y B, protectoras naturales de tu cuerpo; cardo mariano, para “desintoxicar el hígado”, y extractos de ginseng rojo y té verde, con efectos antiinflamatorios, al igual que el de pera coreana o el del cactus.

También el milenario árbol japonés Hovenia Dulcis es la base del producto creado por la norteamericana Jen Du, el Before Elixir , que además actúa contra el rubor que suele producirse tras beber en exceso. A este extracto también se une el cardo mariano, las semillas de uva, como “antiinflamatorio natural” y vitaminas B, antioxidantes y aminoácidos .

Semejante es la apuesta de la también estadounidense Resqwater, aunque sin rastro del remedio japonés. Su ingrediente principal es el fármaco N-acetilcisteína, que disminuye la toxicidad por acetaldehído, causante de muchos de los síntomas de la resaca. A este medicamento se unen también extracto de cactus, cardo mariano, vitaminas B y electrolitos (sustancias minerales presentes en la sangre y otros líquidos corporales que nos ayudan a mantener nuestro cuerpo hidratado).

Distinta es la propuesta de First Aid Shot Therapy. Con productos contra el dolor, la alergia o el insomnio, su alternativa contra la resaca está compuesta por solo dos ingredientes: 870 mg de salicilato de colina (un medicamento analgésico semejante a la aspirina) y 65 mg de cafeína.

Según especifican en su web, el primero " funciona hasta 5 veces más rápido" que la aspirina deteniendo la producción de sustancias químicas como las prostaglandinas que causan dolor e inflamación, mientras que la cafeína, "con una cantidad equivalente a aproximadamente la mitad de una taza de café", puede hacer que "los analgésicos sean más efectivos en el tratamiento del dolor". Esta composición garantiza, según sus creadores, un alivio rápido.

El autobús contra la resaca

Hangover Heaven se presenta como “la primera y única clínica médica dedicada a curar resacas, ya sea por alcohol, estrés o la vida en general”. Ubicado en Highland Drive, a minutos de Las Vegas Strip, este centro lo fundó el anestesista Jason Burke. Sus métodos consisten en colocar una pequeña vía intravenosa al paciente e inyectarle el tratamiento oportuno contra la resaca en función de su estado. Estos van desde inyecciones de vitamina B12 o de vitaminas B y C hasta una terapia de hidratación y de electrolitos. Los precios de estos tratamientos van desde los 159 a los 259 dólares (de 129 a 210 euros) y todos ellos tardan entre 30 y 45 minutos en hacer que el paciente vuelva a sentirse como nuevo.

Además lo más curioso es que estos tratamientos, además de en su clínica, se ofrecen en un autobús que se puede alquilar durante los fines de semana. En su interior tiene capacidad hasta para 14 personas y está acondicionado como si fuera una vivienda, con dos pequeños salones, una cocina americana y literas privadas. Además, las salas cuentan con televisión y sistema estéreo para relajarse mientras se recibe el tratamiento antirresaca.

En busca de ventas

Aunque muchos no creen en la efectividad de estos remedios y tampoco están del todo claro los efectos que producen en el organismo, lo cierto es que todos ellos responden a una demanda del actual modo de vida.

"Necesitaba confirmar que no estaba loco, ¿funcionará y pagarán?", se preguntaba Lee, fundador de Morning Recovery, mientras lo fabricaba. El primer lanzamiento lo hizo en páginas de amigos y a través de redes sociales; sin embargo, el gran salto fue en julio de 2017 cuando se lanzó la campaña de Indiegogo y el apoyo fue inmediato: en un mes consiguió más de 250.000 dólares. En octubre ya contaban con su propia tienda online y las ventas ascendían a un millón de dólares en tres meses. El pack de 6 frascos de Morning Recovery cuesta 30 dólares (unos 24 euros).

También Indiegogo fue clave en la historia de Before Elixir, aunque sin alcanzar las increíbles cifras de Morning Recovery. En marzo de 2015 Jen Du consiguió 14.512 dólares (unos 11.800 euros) a través de la plataforma, suficiente para comenzar a comercializar su producto a través de su web. El pack de 5 botellas asciende a 24,75 dólares (unos 20 euros) y los que incluyen más unidades van de 120 a 420 dólares (unos 340 euros). A un precio parecido se vende Resqwater, de la compañía Intelligent Beverages (6 frascos por 25,50 dólares).

Por su parte, en el centro Hangover Heaven dicen haber tratado más de 30.000 resacas. Así el negocio de los remedios contra este malestar parece estar en alza y, como hemos visto, cada vez son más quienes investigan como ofrecer la mejor respuesta ante este mal que en Estados Unidos supone pérdidas de 179.000 millones de dólares al año (unos 145.000 millones de euros) por el descenso en los niveles de productividad de sus trabajadores.

Las imágenes son propiedad, según orden de aparición, de Mislav Marohnic/Flickr y Facebook/YourSaint