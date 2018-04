Cuidado, Musk: este millonario va a por tu récord de la mayor batería del mundo

Mientras la mayor parte de los mortales maldecimos la escasa y menguante duración de la batería de nuestros móviles, hay quienes juegan en otra liga totalmente distinta. Y no es que haya usuarios que hayan encontrado la fórmula para alargar el combustible de su smartphone como si viviéramos en tiempos del eterno Nokia 3310: es que hay una verdadera competición para ver quién la tiene más grande.

Hasta ahora, y desde el pasado mes de noviembre, semejante honor lo ostenta uno de los hombres de moda. Elon Musk se comprometió vía Twitter, a modo de apuesta, a levantar la mayor batería de iones de litio del mundo en Australia en un plazo de cien días. Y lo consiguió, claro. Según el propio magnate, hasta entonces la batería de mayor capacidad del mundo proporcionaba 30 megavatios-hora (MWh), mientras que su exitoso proyecto alcanza los 129 MWh, suficientes para dar energía a 30.000 hogares.

Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you?